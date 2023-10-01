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防範車禍破除「穀倉效應」 高市府與高醫摘下總統盃黑客松卓越團隊獎

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝

2023總統盃黑客松卓越團隊獎近日在總統府進行頒獎典禮，高雄市交通局長張淑娟及高醫外科加護病室葉永松主任代表受獎，高市政府交通局、消防局、衛生局、警察局、高醫共同組成的「8R+」團隊，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，更清楚辨識道安事故因果、熱點風險及因應對策，榮獲「2023總統盃黑客松」卓越團隊獎肯定。

張淑娟表示，高雄市自2020年來進行工程、教育及執法等多面向改善交通安全外，也思考如何透過跨領域資料合作，找出更多的答案以保障用路人安全。除事先預防外，事故後搶救傷者、使其儘速復原回歸日常生活，促成了這次提案的合作契機。

高醫外傷及重症外科陳昭文主任是提案的發起人，陳昭文表示，每當車禍受傷患者入院急救，醫師除搶救生命外、也不禁思考「如果能知道患者更多的事故資訊、是否能做更好的診治？」、「從事故資料去深入分析、是否能抓到交通的痛點」，經與交通局多次會談，促成這次跨機關合作提案。

高醫外科加護病室主任葉永松說明，無論中央地方，針對交通事故分析多有著墨，但高雄團隊發現，交通事故分析僅應用警政署事故資料是不足的，因很多事故案情涉及當事人車籍、駕籍、就醫狀況、用藥狀況等，這些資料散佈在交通部、衛福部等單位的「穀倉」，團隊發想，若串聯資料庫及建立通報平台，不僅能看到各個交通事故的前因後果，也能從不同的角度切入交通事故的分析，更可協助醫護人員加速發生事故當下的救治程序、破除「穀倉效應」。

未來，提案將朝動態（事故救護資料即時整合應用）與靜態（交通大數據整合應用分析）兩大方向尋求落地發展、運用中央既有管理系統升級、統一整合各縣市資料庫，例如消防署現有「救急救難一站通」系統可提供消防救護人員即時回拋資料予醫院端做為決策輔助、未來整合資料庫後，更可提供第一線消防救護人員快速瀏覽事故相關資料，大數據資料庫更可延伸至全國於交通事故防制策略分析使用。

張淑娟表示，鎮感謝總統給予高雄團隊的肯定，高雄市政府將持續與中央一起努力，透過科學化的分析、制定更精準的事故防制策略。

高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝
高市府與高醫合作，透過串接交通事故各類資料庫，在事故緊急醫療過程與道安大數據分析找到更多資訊，繼而提升道安，得到總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。記者吳慧芬／翻攝

團隊 高醫

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