推動智慧觀光「屏東旅遊人潮警示燈號系統」上線測試
每到假日，屏東縣熱門景點湧入人潮，為讓民眾掌握屏東縣觀光景點即時人流交通資訊，屏東縣政府交旅處推出「屏東旅遊人潮警示燈號系統」，在屏東地區熱門景點小琉球、勝利星村、墾丁大街等區域設置人潮燈號，可透過該系統線上查詢景點現場人流，適時調整行程避免在尖峰時段前往擁擠區域。
屏縣府交通旅遊處表示，屏東旅遊人潮警示燈號系統運用電信數據統計推估景區現場人潮狀況，以綠色（人潮舒適）、黃色（人潮略多）、紅色（人潮擁擠）三種顏色表示，讓民眾了解並適時調整行程。該系統整合周邊停車場、公車站、公共自行車（YouBike）與當地氣象預報等資訊，民眾可多加利用。
中秋三天連假，屏東旅遊人潮警示系統從觀察，小琉球都出現人潮略擠擠情況。
交旅處指出，屏東旅遊人潮警示燈號系統（https://pt-alertofcrowds.pthg.gov.tw/）目前為測試版，根據景點現況、遊客使用情形與反饋意見，滾動檢討並功能優化，後續整合納入「屏東GO好玩」APP，將屏東縣觀光活動及交通資訊整合。
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