TPASS上路 高雄MeNGo App常當機

高雄MeNGo App能搭乘捷運、公車及單車等大眾運具，自TPASS通勤月票上路後，就有民眾抱怨MeNGo 系統發生異常，手機無法顯示QRcode無法搭公車，還被司機叫下車，質疑穩定度差且無人監督。高市交通局回應，TPASS上路後，MeNGo使用人數成長8倍，因瞬間搭乘人數湧入導致產碼異常，只要發生問題都會立即改善。

高雄市政府5年前推出交通行動MenGo卡當服務平台，採記名制，定期票售價1250元，每月可搭乘高雄捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘無限次使用等。TPASS上路後，高雄市區通勤月票降價為399元，整合客運服務，也能使用999元南高屏通勤方案。

過去MeNGo曾發生自動登出、搭車QRcode閃退，引起民眾抱怨；7月初南高屏TPASS通勤月票上路後，MeNGo 系統又在捷運站發生異常。市民抱怨，TPASS上路以來，好幾次在捷運站無法感應QRcode，站員告知系統有問題後幫大家開門，前幾天搭公車，竟然連QRcode都出不來，當下十分慌張，公車司機也只能一直叫乘客先下車，最後換刷一卡通才順利搭車。

「月票上路才幾個月，一直出問題」抱怨者說，狀況不斷卻未見官方說明原因及提出改進方案，乘客必須帶著一卡通以備不時之需，未免太不安心。

高雄市交通局解釋，在TPASS通勤月票上路前，MeNGo會員人數已達3萬人，目前15萬4320人，販售量成長5倍，QR使用人數較推出前成長8倍，無法掃碼搭公車是因為瞬間搭乘人數湧入導致產碼異常，團隊已立即改善完成。

交通局副局長劉建邦說，MeNGo出問題有標準作業程序，只要乘客秀出App，就能上下車，如果改刷一卡通，有購票證明也會退費，不會損及乘客權益。