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澎湖追風音樂節壓軸 超強卡司與民眾一起嗨翻天

中央社／ 澎湖縣30日電

2023澎湖追風音樂節今晚進入最終壓軸，榮獲金曲歌后「A-Lin」等多位實力派大咖接力開唱，吸引逾萬名遊客一起嗨翻天，為活動畫下完美句點。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦的澎湖追風音樂節，自8月19日在馬公觀音亭園區登場，除了有「光環境」光島盛典外，連續7個周末晚間都有超強卡司輪番登台演唱，今晚閉幕壓軸也繼澎湖國際海上花火節後掀起另波高峰。

今晚閉幕之夜由在地的「文澳擊樂飛魔力」開場，情歌天后「丁噹」、人氣男子團體「五堅情」、金曲歌后「A-Lin」等人接力演出，一起與在場粉絲嗨翻澎湖，不少粉絲也趁中秋連假追星。

行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、旅遊處長陳美齡、澎湖縣議員許國政與澎管處長許宗民等人都出席與在場遊客一起嗨翻天。

今晚閉幕壓軸場，除了連串音樂展演外，「光環境」光島盛典也安排「尋寶之旅」，透過一起尋寶與燈籠魚的行動裝置藝術花車，漫步在海岸走道體驗澎湖美好夏日風情。

澎湖縣 粉絲 馬公

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