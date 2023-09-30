感動！城隍廟小吃攤募捐獲3千人響應 600萬消防車亮相

新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝長年為消防安全努力，去年發起募捐600萬元的消防車，獲近3千人點滴捐款支持，今年6月達標，並於今天新竹都城隍爺過生日時，送交「新竹都城隍爺號」水箱消防車，還有「彩蛋」加碼1輛消防勤務車給金門縣消防局。陳美枝感謝捐款人的善心與祝福，「讓我一直被感動著」，希望這份愛能延續下去。

陳美枝是「雅珍號ㄍㄜㄍㄜ羹」的第二代負責人，也擔任消防局鳳凰志工20多年，常在開店前到消防局當志工、跑救護；與消防互動頻繁的她，認為「消防安全第一」相當重要，去年元宵節曾替癌症病逝的街友許慶順完成捐贈「慶順號」小型水箱車的遺願，自己也發願要募捐消防車，送給都城隍爺作為今年的生日禮物。

不過，募捐過程並不如想像順利，今年6月時，募捐經費還不到目標值一半，當時在社群轉傳分享之下，短短3天內募到200多萬元達標，讓陳美枝感動不禁落淚。由於善款扣除要捐贈的600萬元水箱消防車還有剩，加碼再送1輛168萬元消防勤務車給金門縣。

新竹市消防局今天在都城隍廟廟前廣場舉辦捐贈交車儀式，「新竹都城隍爺號」 水箱消防車與送給金門縣消防局的消防勤務車都亮相，2輛車都巧思繪製都城隍爺的手繪圖像，展現民間代表都城隍爺捐贈的心意，金門縣副縣長李文良也特地來台代表受贈。

為什麼要捐贈消防後勤車給金門縣？陳美枝笑說這是「彩蛋」，自己常到都城隍廟參拜，抬頭一看就會看到高懸在正殿的「金門保障」匾額；其實，新竹都城隍廟跟金門淵源深厚，金門人王世傑是首墾新竹的先驅，都城隍廟廟地就是由王世傑捐贈而來。

「感謝捐款人祝福與愛，一起完成送給城隍爺的生日禮物。」陳美枝說，將近3千筆的善款來自四面八方，因此希望將募款發揮最大用處，除了捐贈消防車，也添購皮帶釦環給每名消防弟兄，強調自己信念就是以消防員安全第一為考量，盼消防出勤平安。