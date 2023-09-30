迎「翡翠騎士」 高市府推限量版文創小物當紀念禮

與「橘色惡魔」齊名的日本東京農業大學第二高等學校「翡翠騎士」，10月8日將在高雄港7號碼頭舉辦海外首場公演，高市府為此與年輕文創業者合作，準備專屬明信片、可愛貼紙等限量版紀念物、客製化的吹奏樂器鑰匙圈，及可自行動手絹印具有高雄特色的大漁旗圖騰托特包，盼翡翠騎士成員帶著高雄限定回憶滿載而歸。

日本群馬縣「翡翠騎士」今年應邀在國慶擔任表演嘉賓，演出前先在高雄進行一場交流展演，高市行政國際處表示，目前高雄主要街道、學校機關、交通場站都看得到醒目的「翡翠騎士前進大港」主視覺設計，宣傳影片也突破20萬次累積點閱，掀起期待熱潮。

高市府為讓「翡翠騎士」此行在高雄留下最美好回憶，特別與在地年輕文創業者合作設計專屬明信片以及貼紙，還有吹奏樂器鑰匙圈等紀念小物！明信片設計內容為高雄吉祥物高雄熊拿著樂器和「翡翠騎士」校徽，並用手寫文字傳遞溫暖給日本朋友。鑰匙圈則以銅管喇叭及打擊樂器等主題， 象徵台日友好。別也設計讓此行的日本學生，能親手製作印有高雄特色的托特包作紀念，順帶推廣高雄在地景色。