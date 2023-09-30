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迎「翡翠騎士」 高市府推限量版文創小物當紀念禮
與「橘色惡魔」齊名的日本東京農業大學第二高等學校「翡翠騎士」，10月8日將在高雄港7號碼頭舉辦海外首場公演，高市府為此與年輕文創業者合作，準備專屬明信片、可愛貼紙等限量版紀念物、客製化的吹奏樂器鑰匙圈，及可自行動手絹印具有高雄特色的大漁旗圖騰托特包，盼翡翠騎士成員帶著高雄限定回憶滿載而歸。
日本群馬縣「翡翠騎士」今年應邀在國慶擔任表演嘉賓，演出前先在高雄進行一場交流展演，高市行政國際處表示，目前高雄主要街道、學校機關、交通場站都看得到醒目的「翡翠騎士前進大港」主視覺設計，宣傳影片也突破20萬次累積點閱，掀起期待熱潮。
高市府為讓「翡翠騎士」此行在高雄留下最美好回憶，特別與在地年輕文創業者合作設計專屬明信片以及貼紙，還有吹奏樂器鑰匙圈等紀念小物！明信片設計內容為高雄吉祥物高雄熊拿著樂器和「翡翠騎士」校徽，並用手寫文字傳遞溫暖給日本朋友。鑰匙圈則以銅管喇叭及打擊樂器等主題， 象徵台日友好。別也設計讓此行的日本學生，能親手製作印有高雄特色的托特包作紀念，順帶推廣高雄在地景色。
行政暨國際處長張硯卿表示，市府用最大的熱情迎接「翡翠騎士」到來，希望日本學生帶著滿滿的美好的回憶及高雄限定的特色紀念品滿載而歸。
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