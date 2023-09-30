經濟部推「減碳好市券」 高雄14處市集可換百元優惠

經濟部為響應環保及節能減碳，號召全台傳統市集自10月起，推出「傳市品牌減碳好市券」，高雄就有多達14地市集參與。只要民眾自備環保器具購物，就能換取「百元好市券」。活動也讓在地商家相當振奮，認為可以增加不少買氣。

經濟部號召全台傳統市集於10月起連續四周舉辦「傳市品牌減碳好市券」活動，擇定全台100多處特色市集，每處挹助最高20萬元。高雄市政府經發局長廖泰翔表示，這次活動高雄計有三民第一、三民第二、武廟、前鎮第二、哈囉、國民、龍華等7處市場，以及三民街、吉林、六合、光華、南華路、鳳山青年、興中一路等7處夜市熱情參與。

只要民眾於活動期間前往指定市集購物（不限商品及金額），並使用自備環保袋、環保杯或環保餐具組等，就可免費兌換到2張面額50元的好市券，每人每日限領一份，不可跨區使用，活動連續4週，送完為止，使用期限至今年10月31日為止。