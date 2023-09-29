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屏東3鄉鎮市攜手辦中秋烤肉盛會 鄉親僅百元即嚐3樣在地美食

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親參與。潮州鎮長周品全（左一）推廣泰國蝦，屏東市長周佳琪（中）介紹牛蒡茶，崁頂鄉長廖國富（右一）推薦紅豆冰，3地大家長藉機推廣在地農特產。圖／屏東市公所提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親參與。潮州鎮長周品全（左一）推廣泰國蝦，屏東市長周佳琪（中）介紹牛蒡茶，崁頂鄉長廖國富（右一）推薦紅豆冰，3地大家長藉機推廣在地農特產。圖／屏東市公所提供

屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辦「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚，食材選用3地農特產品，有潮州泰國蝦、屏東市牛蒡茶、還有崁頂小農紅豆冰淇淋，藉此推廣在地農特產。

屏東市長周佳琪表示，3地聯合大會烤活動不僅是一場美食盛宴，更是3鄉、鎮、市共同合作、展現特色的舞台，透過活動推廣引以為傲的地方特產，將各自擁有的獨特文化底蘊和美麗風景，呈現給與會鄉親，增添地方能見度。

市公所表示，參與活動的市民可免費搭乘今年暑假首度開放搭乘的南方小站專列，從屏東站啟程至潮州南方小站，出站後步行即可抵達潮洲鐵道園區進入會場，每人僅收取100元報名費，家中有6歲以下孩童則優惠1名成人免費，報名費含專列車票、入園券、價值百元的園區折抵券、遊園小火車、烤肉食材、旅平險及食安險等。

此次烤肉盛會能吃到潮州鎮的泰國蝦、屏東市的牛蒡茶、崁頂鄉的小農冰淇淋等地方特產，還可以享用現烤全雞、烤乳豬、黑鮪魚等，讓參與盛會的鄉親一起在園區內團圓賞月、烤肉聯歡。

屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚，現場還能享用現烤全雞、烤乳豬、黑鮪魚等。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚，現場還能享用現烤全雞、烤乳豬、黑鮪魚等。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚，食材選用3地農特產品，有潮州泰國蝦、屏東市牛蒡茶、還有崁頂小農紅豆冰淇淋等。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚，食材選用3地農特產品，有潮州泰國蝦、屏東市牛蒡茶、還有崁頂小農紅豆冰淇淋等。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚。圖／讀者提供
屏東市與潮州鎮、崁頂鄉今年帶給鄉親不同的中秋佳節，3地今攜手舉辨「中秋聯合神蝦大會烤」，逾2千鄉親齊聚潮洲鐵道園區烤肉團聚。圖／讀者提供

屏東 烤肉 食材 中秋

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