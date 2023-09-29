迎接3天連假！金門中秋博狀元 澎湖首登場遊客體驗樂趣

迎接3天中秋連假，為讓民眾感受不同秋節氛圍，流傳金門地區的「中秋博狀元」，今起在昇恆昌澎坊免稅商店登場，民眾單筆消費滿額可擲1次骰子，只是要擲出六紅或六卜頗有難度。

為讓民眾體驗特別中秋民俗風情，昇恆昌澎坊免稅店今年將金門有300年歷史的「中秋博狀元」活動首度引進澎湖，今起一連3天開放民眾下場擲骰子，截至下午有20多位遊客下場體驗難得經驗。

澎坊免稅店新聞稿表示，「中秋博狀元」可獲獎項擲骰組合，分別有六紅（6顆點數4）、六卜（6顆點數6）為「狀元」；五紅（5顆點數4）、五子（5顆點數6）、四紅（4顆點數4）為「暫居狀元」；三紅（3顆點數4）為「二甲進士」；二舉（2顆4）為「舉人」；一秀（1顆4）為「秀才」。要6粒骰子同時骰出六紅或六卜頗有難度。

澎坊免稅商店邀請民眾消費試手氣，今起至10月1日，活動期間在Pier3三號港單筆消費滿3000元、澎湖機場店單筆消費滿2000元，可享1次擲骰機會（菸品、黃金、藥類等消費不參與此活動）。在Pier3三號港骰出六紅或六卜，可獲價值1萬元掃拖機器人；澎湖機場店骰出六紅或六卜可獲6000元電烤盤。

「博狀元」擲骰子遊戲，以擲出骰子組合決定獎項，據傳是鄭成功營中大將洪旭為穩定留守官兵軍心，並撫慰思鄉情緒發明，為金門地區流傳300年的中秋節特色活動，金門各地在中秋節前都會舉辦相關應景活動。