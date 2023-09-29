改善長期佔用！金門航空站第三停車場 10月1日啟動機車收費

金門地區一直以來機車都免費停車，尤其位於航空站機車停放區遭長期占用，為了改善公有停車場機車格位遭久停、占用、違規停放等問題，航空站第三停車場，將自10月1日首次啟用機車收費，以計日計次新台幣20元收費，這也是金門首次啟動機車收費，將逐步提供優質停車環境。

機車已是民眾日常不可或缺的交通工具，隨著機車車輛數逐年增加，衍生出諸多違規停車、長期占用、停車周轉率低等問題。縣府觀光處表示，為改善金門縣停車問題，金門縣政府已自109年起逐步落實使用者付費原則，提高停車周轉與使用效率，但都是針對汽車，機車未納入收費。

縣府觀光處表示，金門航空站第3停車場機車停車區，位於航空站入口右側區域，提供110格機車停車位，適逢「中秋佳節」之連續假期，自昨日開放停車，並自10月1日啟動機車收費，包含已在場內之車輛，採用車牌辨識系統，以計日計次新台幣20元收費，希望逐步改善停車周轉與停車環境。

對此，有民眾批評縣府「搶錢」；但也有人說，這樣很好啊，使用者付費，不然常有人因為機車不用收費，一停就停了大半年，甚至裡面還有不少機車的輪胎都沒氣，成為廢棄機車。許姓民眾也說，因為免費，造成大家機車都亂停亂塞，幾乎整個停車都停車停到爆炸。

縣府觀光處進一步說明，交通環境需要民眾共同維護與遵守，將逐步落實使用者付費，提升停車周轉率，減少車輛久置、廢棄車輛占用，讓有限空間有效運用，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境。