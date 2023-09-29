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中秋連假首日出遊潮！小琉球湧入近萬人登島 業者卻憂心這事

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供
中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供

中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島；琉球民宿業者表示，中秋連假與國慶連假相近，會出現拉扯效應，人潮沒有暑假來的多。

小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，有旅客為了這次9月中秋3天連假，提前1、2個月就訂房，島上住房率約8至9成，氣候晴朗穩定，登島人數近萬人，「但人數沒有像暑假那麼多」，應是中秋與雙十連假相近，僅差1周而出現拉扯效應，預估人潮應該會擠在雙十連假，「雙十有4天，時間比較長，不少業者會趁這波連假做旺季的收尾。」

往返東港鹽埔、小琉球的客船業者大福航運表示，中秋連假首日因應大批遊客加開航班，上午例行3班，額外加開4班，上午去程的7班客船班班客滿，「人數表面看不若往年，但仍然上看萬人」，另趁中秋、雙十連假推出抽獎，獎項多達600項，最大獎是免費體驗水肺潛水2名，並在候船室外彩繪牆面，讓前來搭船的旅客能拍照留念，為旅程留下美好回憶。

中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供
中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供
中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供
中秋3天連假今展開，屏東縣離島熱門旅遊度假勝地小琉球，連假旅宿住房率達9成，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船班，幾乎班班客滿，出租機車預訂一空，預估今有近萬人登島。圖／大福琉球航運提供

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