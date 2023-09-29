秋節樂團圓！陳其邁訪百歲人瑞 致贈1萬元重陽禮金

今天中秋節是闔家團圓的日子。高雄市楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺四代同堂，開心過節。陳爺爺年輕時刻苦自勵、樂善好義，做人處事為子女標竿，曾榮獲高雄市第46屆模範父親。高雄市長陳其邁今慰訪陳爺爺，代表衛生福利部致贈金鎖片、敬老狀，及致贈高雄市1萬元重陽禮金，祝福陳爺爺幸福安康。

今年剛滿百歲的陳新發爺爺，18歲考進鐵道局，工作認真負責，除孝養父母，還教養7名子女長大成人，樂善好義，常濟助弱勢民眾、孤兒院，以身教鼓勵子女上進，即便身處困境，也要保持樂觀、努力向上的心。今天所有子女都回來團聚，還穿家族制服，福氣滿滿。

陳其邁說，陳爺爺不僅是模範父親，更是好人好事代表，有越多像陳爺爺這樣無私的人，社會會更祥和，陳爺爺帥氣十足，兒孫滿堂真有福氣。

陳其邁表示，高雄市政府會更積極規劃銀髮友善城市，讓長輩健康在地老化。目前已佈建524處社區照顧關懷據點、120家日照中心，還有銀髮健身俱樂部及運動中心等，讓長輩可多參與活動課程，及定時定量運動，延緩老化。

社會局說，今年起市府為加碼照顧長輩，考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金由1000元調整為1500元。高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境，在幸福城市調查中，連續兩年蟬聯六都第一。