坑洞上午補下午又破 李明璇嘆「天坑是高雄的日常」

高雄前鎮區廣西路本月11日才出現2公尺深大坑，中華五路770巷與建隆街路口昨又出現1公尺大的破洞，里民無奈地說，等一個禮拜終於來補，結果上午補，下午又破，且破得更大！選區立委參選人李明璇批，「天坑已是高雄的日常」，市府相關局處今早開挖查原因，研判側溝集水井及連接管處些許滲水，但因漲潮無法進箱涵檢視，指將擇期修護。

高雄市前鎮小港選區立委參選人李明璇表示，昨天她拜會里民聊得正愉快，有名大哥氣噗噗跑來陳情，指自家門口上周有處20公分大的破洞，好不容易昨等到施工人員來補，但看他們補得怪怪的，叫他們再處理一下，竟回「等破了再說」，令他生氣的是「早上才補，下午又破，還破得更大，直徑近1公尺」。

「對於高雄的日常，里長無奈、居民也無奈」，李明璇特別提醒大家，中華五路770巷與建隆街路口，請路過民眾一定要特別小心，她也忍不住揶揄，「三角錐是現在當里長的標配、隨時提醒里民不要掉下去坑裡」，且今年是選舉年，市府應會積極處理，但她不解的是，「為什麼早上剛補完，沒幾小時可以破更大」？

包括水利局、工務局及道路挖管中心人員今早前往現場開挖查原因，水利局指經現場在試水勘查，側溝集水井及連接管處有些許滲水情形，另外箱涵內部因感潮目前尚無法進入檢視。現場討論後由道工處先行回填，再由水利局接手交維設施，修護側溝滲水問題，後續再檢視箱涵內部狀況，視情況進行修復。