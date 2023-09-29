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中秋來逛駁二青創市集 看3D列印玉兔搗藥超療癒
迎中秋節，明天下午來高雄市駁二藝術特區舉辦的「高雄揪Young創業市集」，可看到3D列印的兔子，在月亮上搗藥的萌樣，十分療癒。這3D列印設計師陳學建為中秋節設計的「月亮的兔子」裝置，可動手操作賞玩，獨家授權給pinway創客展售。
國立高雄科技大學在駁二大勇區藝術廣場舉行的「高雄揪Young創業市集」，由邀請獲教育部U-start獎項的高雄新創、地方創生團隊、青年藝術家、最夯的排隊市集品牌、外籍青創業者等49個品牌展售藝術文創、異國料理及原民工藝品。
其中青年局轄下Pinway，則推出「中秋品味趣」活動，創客「硬印HardPrint」與「AMAO CHAN-ART STUDIO」設計師陳學建以3D列印機械裝置聯手創作「月亮上的兔子」，以PLA可降解塑膠材質、再生紙材包裝，隨時可賞玩靈活的玉兔搗藥。
另日本青年創業家落腳高雄後創立的「達摩茶廊」，即在現場推廣日本茶文化，另有返鄉青年打造融合皮革、陶藝、影像的「嶼立手作」品牌；還有藝術家運用海洋廢棄物製成的燈飾等。
高市青年局長張以理表示，創業市集中也安排外籍青年創業家分享來台經驗，結合青年局攤車品牌輔導方案提供資金，助年輕人實踐創業夢想。
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