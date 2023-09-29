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亞果遊艇集團得標 馬公第一漁港BOT案簽約

聯合報／ 記者王昭月／澎湖報導

澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區BOT案昨簽約，縣長陳光復指7年前亞果集團在第一漁港興建遊艇碼頭，現在再與縣府合作辦理休閒專用區，將串連遊艇碼頭、昇恆昌、雅霖飯店、福朋喜來登、國際廣場到百世多麗，進化為「澎湖港灣2.0版」，成為馬公港門面。

BOT案由縣長陳光復與亞澎海洋開發公司董事長黃裕庭簽訂，議長陳毓仁、亞果集團董事長侯佑霖出席見證。

澎湖縣旅遊處指招商範圍包括占地3433平方公尺的舊製冰廠，特許期限達50年，亞果至少投資3億，並任用50%設籍澎湖的員工。

未來發展成為海洋教育及遊艇休憩中心，規劃遊艇推廣活動，也提供澎湖縣航海及觀光休閒相關學校建教合作及實習機會。

陳光復說，亞果是全台遊艇界龍頭，1年前在馬公第一漁港興建遊艇碼頭，如今再與縣府合作休閒專用區，期許公私協力下注入民間資金及經營活力，活化公有資產，活絡地方產業。

議長陳毓仁認為澎湖觀光需往海上發展，不管是海上遊憩或海下資源保育，亞果都能成為領頭羊，帶動澎湖觀光業發展。

亞果2017年進駐澎湖經營遊艇碼頭，已興建55席遊艇泊位，新近再拿下馬公第一漁港休閒專用區BOT案，約將投資3.3億元，興建4層樓建物，1樓做停車場，2樓亞果會所、商場、餐廳，3、4樓是飯店，規畫58間房，因應澎湖旅遊旺季旅宿不足情形。

澎湖縣 遊艇 馬公

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