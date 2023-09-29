小姊弟赴美 道別台灣寄養媽

屏東7歲與5歲小姊弟小慈和小彬，因生母未滿20歲即未婚生子無力照顧，暫送寄養家庭安置，經屏東家扶中心努力2年半，終於等到願意收養的美國家庭，屏縣家扶中心昨舉辦祝福會，向孩子微笑說再見，小姊弟預計10月初出養美國。弟弟小彬說，長大後要回來幫寄養媽媽倒垃圾，買電動車給寄養媽媽代步，童言童語感動在場所有人。

小姊弟生母5年前向屏東縣政府求助，將二童安置於屏東家扶中心寄養家庭，兩年半前同意出養，唯一期待是希望找到同時收養兩姊弟的家庭，增添出養難度，但屏東家扶中心與收出養機構善牧基金會台南嬰兒之家攜手努力兩年半，終於找到美國亞歷桑那州一對約翰夫婦願意收養，完成不可能的任務。

屏東家扶中心表示，小姊弟小慈和小彬分別在2戶寄養家庭生活5年，獲寄養家庭疼愛，雖然期待和美國新爸媽團聚，但也捨不得台灣的寄養家庭。小慈說，每次寄養媽媽邱英美的女兒帶她去吃日本料理，邱媽媽得在家照顧另一名寄養童，沒能一起去，因此以後她長大回台灣，要在寄養家庭旁開一間壽司店，做壽司給邱媽媽吃。

小彬則說，他長大後，寄養媽媽就老了，他要回來天天幫寄養媽媽倒垃圾，買電動車給寄養媽媽代步。屏東家扶社工督導黃淑玲說，今年度至今共7名寄養童出養，每名出養國外的孩童都獲屏東家扶送一件台灣的T恤，讓孩子記得自己是台灣囝仔。