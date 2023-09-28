風雨無阻！高雄誠義里中秋節封街 千人烤肉排場盛大

中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，之前因為疫情停了幾年，今晚再度舉辦，現場不但封街還擺了五、六十桌要盡情開烤，不過就在傍晚時現場下起大雨，許多民眾一度將桌椅食材搬離，等到現場雨停後，大家又有默契地自動靠攏，每家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地把馬路封閉，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

每年中秋都會舉行封街烤肉趴的劉啟芳說，過中秋就是要烤肉，沒烤肉就感覺沒過中秋一樣，大家互相交流增進鄉里感情。雖然明天才是中秋節，高雄鳳山誠義里已經迫不及待的舉辦千人烤肉活動，提前感受過節的氣氛，參加的民眾可說是風雨無阻，遇到豪雨也沒再怕，等雨停後就自動歸位開烤，大夥兒就在馬路上直接開火，個個經驗老道，升火烤肉的手法熟練，打算中秋連假一攤接一攤。