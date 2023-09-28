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風雨無阻！高雄誠義里中秋節封街 千人烤肉排場盛大

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，大家開心一起烤肉。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，大家開心一起烤肉。記者劉學聖／攝影

中秋節就是要封街烤肉高雄市鳳山區誠義里每到中秋都會舉辦中秋烤肉聯誼活動，之前因為疫情停了幾年，今晚再度舉辦，現場不但封街還擺了五、六十桌要盡情開烤，不過就在傍晚時現場下起大雨，許多民眾一度將桌椅食材搬離，等到現場雨停後，大家又有默契地自動靠攏，每家都準備豐富食材，熱烈參與，誠義里長劉啟芳特地把馬路封閉，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。

每年中秋都會舉行封街烤肉趴的劉啟芳說，過中秋就是要烤肉，沒烤肉就感覺沒過中秋一樣，大家互相交流增進鄉里感情。雖然明天才是中秋節，高雄鳳山誠義里已經迫不及待的舉辦千人烤肉活動，提前感受過節的氣氛，參加的民眾可說是風雨無阻，遇到豪雨也沒再怕，等雨停後就自動歸位開烤，大夥兒就在馬路上直接開火，個個經驗老道，升火烤肉的手法熟練，打算中秋連假一攤接一攤。

民眾說，「今天是第一攤後面還有三攤，今年要烤三攤吧。」大夥兒呼朋引伴逗熱鬧，大人負責烤肉，小朋友忙著吃喝玩樂，鄰里之間透過烤肉活動交流，隨著炭烤香味瀰漫，讓誠義里格外有過節氛圍。

中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，雖然剛開始下起豪雨，大家先把東西收起來避雨，不過雨停後大家就自動歸位開烤。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，雖然剛開始下起豪雨，大家先把東西收起來避雨，不過雨停後大家就自動歸位開烤。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，里長劉啟芳特地把馬路封閉，長桌子排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，里長劉啟芳特地把馬路封閉，長桌子排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
中秋節就是要封街烤肉！高雄市鳳山區誠義里今晚舉辦封街中秋烤肉聯誼活動，一字排開場面十分盛大，現場烤肉香味四溢，十分熱鬧。記者劉學聖／攝影

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