獨／大陸男歌手周深明天生日 粉絲把高雄輕軌列車打造成「周深號」

今天高雄輕軌出現一列深藍色的列車，兩側車頭寫著寫著「周深號」，每節車廂外都有中國男歌手周深的照片，吸引不少民眾注目。原來周深明天（9月29日）過生日，有粉絲集資承租高雄輕軌列車廣告幫他慶生，希望周深生日快樂。

周深是《中國好聲音》第三季的歌手，當年在組內淘汰賽時，周深和合唱搭檔同時也是對手的李維合唱了《貝加爾湖畔》，而最後那英卻選擇淘汰了周深，當時看節目的觀眾議論紛紛。

但周深還是憑藉迷人的歌聲與好表現奪得人氣學員，更被許多音樂人看見，近年來許多中國戲劇節目都能聽見他所演唱的主題曲。周深曾經在演唱會上翻唱《求佛》，影片在台灣1星期就獲得超過1000萬次的播放。

周深今年的生日即將來臨，台灣的粉絲為了慶祝周深生日，南北各出奇招。台北有人買下278路線2輛、266承德幹線2輛，總共4輛公車的車身廣告，以「風雨同周 深情不移」為主題，搭配周深的照片，幫周深的生日應援。

高雄也有人向廣告公司承租高雄輕軌的車身廣告，將1列輕軌列車變裝為「周深號」。周深號的廣告經費是由粉絲集資，車身以藍色星空為背景，五節車廂外都有周深照片，車廂內也有周深的海報，兩側車頭都有專屬周深號標誌，可說一整台都是周深。