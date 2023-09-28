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小三通政策再放寬 縣府邀兩岸民眾金門遊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
兩岸小三通搭乘對象再放寬！內政部移民署昨宣布，即日起，恢復外國籍與港澳地區人士得經小三通往返兩岸。記者蔡家蓁／攝影
兩岸小三通搭乘對象再放寬！內政部移民署昨宣布，即日起，恢復外國籍與港澳地區人士得經小三通往返兩岸。記者蔡家蓁／攝影

兩岸小三通搭乘對象再放寬！內政部移民署昨天公告，即日起，恢復外國籍與港澳地區人士得經小三通往返兩岸。對於移民署公告的好消息，金門縣政府今天表示，金門多元的觀光特色深受港澳地區居民喜愛，持續拓展國際客源也是重點施政方針，樂見本次政策開放與小三通朝正常化營運發展，歡迎外國與港澳地區的好朋友們來金門走走看看，體驗金門美麗的海島風情。

受新冠疫情影響，兩岸小三通停航近3年，縣長陳福海上任後，積極奔走兩岸，反映地方民意需求，並做好充足準備，今年1月7日終於迎來小三通的正式復航，有效協助金門鄉親春節返鄉過節，並陸續開放全體國人，以及持有探親證明的大陸籍配偶與家人得經小三通往返兩岸。

縣府觀光處今天發布新聞稿表示，金門是東南亞僑鄉，許多金門人後裔旅居東南亞地區，且廈門擁有便捷的鐵路系統與密集的國際航班，過往外國與港澳地區人士由廈門經小三通來金門旅遊、訪親都十分便捷。自小三通復航以來，縣府觀光處多次收到港澳朋友的反映，許多旅客到了廈門五通碼頭購買船票時，才得知無法搭船來金門旅遊，大嘆好可惜，也難以理解相關限制，不僅行程大受影響，相關退費與手續費也讓荷包大失血，造成諸多困擾與不便。

縣府觀光處非常重視港澳居民的意見，並數次發文陸委會爭取，並在8月23日總統蔡英文訪金期間，陳福海也當面反映現況與請託，獲得總統的正面回應。此次，移民署恢復外國與港澳地區人士得經小三通來金門的政策公告，可望為金門旅遊市場帶來新氣象。

縣府觀光處非常重視港澳居民的意見，縣長陳福海也針對政策放寬一事多次跟觀光處開會研商。圖／縣府提供
縣府觀光處非常重視港澳居民的意見，縣長陳福海也針對政策放寬一事多次跟觀光處開會研商。圖／縣府提供

金門 小三通 移民署 廈門 陳福海 配偶

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