快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員攜手學子放流本地魚種 復育古崗湖生態

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
古城國小30多位學生今天到古崗湖辦原生魚種放流，看到原生魚種回到湖裡，學生都超開心。記者蔡家蓁／攝影
古城國小30多位學生今天到古崗湖辦原生魚種放流，看到原生魚種回到湖裡，學生都超開心。記者蔡家蓁／攝影

選在教師節當天，金門議員董森堡服務處今天邀約金門農工養殖科、古城國小30多位學生到古崗湖辦原生魚種放流，師生們除了透過現場解說教育瞭解金門湖泊生態外，同時也放下5千多尾的本土育種的鯉魚、鯽魚、羅漢魚及蓋斑鬥魚魚苗，眾人期許魚苗能順利成長，為古崗湖營造多元豐富的生態環境。

這場活動今天在古崗湖南側出水口舉行，包括金門農工養殖科主任董倫如、古城國小由代理校長董麗芬都率學生參與，另外金城鎮代表蔡宗儒、古崗社區發展協會理事長董毅程、金門農工校長吳志衍及金門國家公園管理處也到場與會，而曾在戰地政務時期標租擔任古崗湖主的古崗鄉親董成南等人也共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

古城國小的小朋友們在高中生的帶領下，認識此次放流活動的在地原有鯉魚、鯽魚、羅漢魚、蓋斑鬥魚等魚種，聽取金門湖泊生態的特性，同時和金門農工大哥哥們攜手合作，撈取魚苗放入湖中，為復育當地生態盡一份心力。

董森堡表示，他自小成長在古崗湖畔的村落，兒時湖內魚蝦成群的景況至今依舊記憶鮮明，2019年起金門連3年大旱，古崗湖乾涸見底、魚蝦死傷無數，他在湖庫見底時期特別動用議員建議款進行清淤增加庫容，也向平日贊助部份養殖飼料費用的董倫如尋求協助，希望科內能夠復育湖內的原有魚種，待湖庫滿水進行放流，復育當地的魚類生態。

董倫如指出，古崗湖的環境多元、魚類豐富，百年前的金門縣誌就曾經記載，古崗湖曾經畜魚供鄰村的金門城武廟祭祀使用，可見得當時魚類的豐富。養殖科本來就有育種的專業，這次活動前期已準備三、四個月之久，學生們在老師的帶領下在乾涸期撈取湖內魚類保種，再進行催生育種繁殖作業。

在放流活動中，董森堡也向金門國家公園管理處反應出水口閘門沖刷掏空問題，金管處將先行堆疊沙包作緊急處置，待明年度將進行出水口改善工程。

古崗湖今天辦原生魚種放流，包括金門農工養殖科、古城國小學生都到場參與，開心合影。記者蔡家蓁／攝影
古崗湖今天辦原生魚種放流，包括金門農工養殖科、古城國小學生都到場參與，開心合影。記者蔡家蓁／攝影
古崗湖今天辦原生魚種放流，金門農工養殖科主任董倫如跟到場的學生解說金門湖泊生態。記者蔡家蓁／攝影
古崗湖今天辦原生魚種放流，金門農工養殖科主任董倫如跟到場的學生解說金門湖泊生態。記者蔡家蓁／攝影
古城國小的小朋友今天到古崗湖辦原生魚種放流，看到原生魚種回到湖裡，學生都超開心。記者蔡家蓁／攝影
古城國小的小朋友今天到古崗湖辦原生魚種放流，看到原生魚種回到湖裡，學生都超開心。記者蔡家蓁／攝影

金門 魚類 議員

延伸閱讀

硨磲貝剩47顆！海葵颱風台東陸地受災 海底生態遭殃

瀕危物種現身台北鬧區 榮星花園將復育「史尼氏小䰾」

影／台達攜手海科館潮境珊瑚保種中心啟用 3年復育萬株珊瑚

影／經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

相關新聞

墾丁夏都沙灘酒店期末考過關 林業及自然保育署同意再續約8年

農業部林業及自然保育署依「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施區投資經營」契約，今天屏東分署長楊瑞芬代表與夏都國際開發公司董事...

議員攜手學子放流本地魚種 復育古崗湖生態

選在教師節當天，金門縣議員董森堡服務處今天邀約金門農工養殖科、古城國小30多位學生到古崗湖辦原生魚種放流，師生們除了透過...

美味送到遠鄉 高市海洋局中秋前夕請長輩吃龍膽石斑魚

中秋佳節即將到來，高雄市政府海洋局特地將龍膽石斑魚配送到內門、六龜、甲仙、杉林、美濃、旗山、桃源等地區的社區關懷據點，讓...

馬公第一漁港專用區BOT案今簽約 亞果集團將營運50年

「馬公第一漁港休閒專用區BOT案」今天簽約，澎湖縣政府將與全台遊艇界龍亞果集團合作，至少投資3億元，晉用一半的澎湖籍員工...

中秋假期來臨 高市警在11處景點規畫交管

明天起是中秋節連續假日，高雄市警局預估，連假期間每天有2個時段，國道1號中正路、建國路、九如路等交流道及風景區，將現車潮...

左營孔子廟祭孔釋奠 疫後搶拔智慧毛過聰門領智慧糕

9月28日孔子誕辰，高雄市左營孔子廟今天上午7時舉行「高雄市紀念大成至聖先師孔子2573周年誕辰釋奠典禮」，250名師生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦