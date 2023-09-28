議員攜手學子放流本地魚種 復育古崗湖生態

選在教師節當天，金門縣議員董森堡服務處今天邀約金門農工養殖科、古城國小30多位學生到古崗湖辦原生魚種放流，師生們除了透過現場解說教育瞭解金門湖泊生態外，同時也放下5千多尾的本土育種的鯉魚、鯽魚、羅漢魚及蓋斑鬥魚魚苗，眾人期許魚苗能順利成長，為古崗湖營造多元豐富的生態環境。

這場活動今天在古崗湖南側出水口舉行，包括金門農工養殖科主任董倫如、古城國小由代理校長董麗芬都率學生參與，另外金城鎮代表蔡宗儒、古崗社區發展協會理事長董毅程、金門農工校長吳志衍及金門國家公園管理處也到場與會，而曾在戰地政務時期標租擔任古崗湖主的古崗鄉親董成南等人也共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

古城國小的小朋友們在高中生的帶領下，認識此次放流活動的在地原有鯉魚、鯽魚、羅漢魚、蓋斑鬥魚等魚種，聽取金門湖泊生態的特性，同時和金門農工大哥哥們攜手合作，撈取魚苗放入湖中，為復育當地生態盡一份心力。

董森堡表示，他自小成長在古崗湖畔的村落，兒時湖內魚蝦成群的景況至今依舊記憶鮮明，2019年起金門連3年大旱，古崗湖乾涸見底、魚蝦死傷無數，他在湖庫見底時期特別動用議員建議款進行清淤增加庫容，也向平日贊助部份養殖飼料費用的董倫如尋求協助，希望科內能夠復育湖內的原有魚種，待湖庫滿水進行放流，復育當地的魚類生態。

董倫如指出，古崗湖的環境多元、魚類豐富，百年前的金門縣誌就曾經記載，古崗湖曾經畜魚供鄰村的金門城武廟祭祀使用，可見得當時魚類的豐富。養殖科本來就有育種的專業，這次活動前期已準備三、四個月之久，學生們在老師的帶領下在乾涸期撈取湖內魚類保種，再進行催生育種繁殖作業。