墾丁夏都沙灘酒店期末考過關 林業及自然保育署同意再續約8年

農業部林業及自然保育署依「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施區投資經營」契約，今天屏東分署長楊瑞芬代表與夏都國際開發公司董事長陳協同，共同簽訂為期8年的墾丁夏都沙灘酒店營運管理合約，期間今年10月1日至120年9月30日，這次為第4次續約，雙方邁入新一階段的委託關係。

楊瑞芬說，林業保育署與夏都公司為提供民眾更高品質的旅遊住宿設施，從1998年起以帶動墾丁周邊地區永續發展的目標共同努力，期間度過新冠疫情的旅遊低潮；最近一期的契約8年，夏都公司營運績效良好，為國庫貢獻近2.4億元收入，提供132萬名住客優質遊樂體驗，更為在地創造160個工作機會，因此獲得優先續約權。

她說，夏都公司在營運期間，針對空氣品質、噪音振動、交通、地面水、地下水、海域水質及陸海域生態等均持續執行，環境檢測，也立下在明年取得旅館業環保標章的目標，以響應全國的永續發展目標。

陳協同說，新一階段委託期間，除賡續為在地創造提供充足的就業機會，也透過「社會公益回饋計畫」，每年提撥年度總營收的千分之1，投入地方公益及生態環境教育，以善盡企業社會責任，期盼下一個8年，雙方持續發揮公私協力，共同為優質自然旅遊及在地產業發展願景努力。