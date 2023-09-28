美味送到遠鄉 高市海洋局中秋前夕請長輩吃龍膽石斑魚

中秋佳節即將到來，高雄市政府海洋局特地將龍膽石斑魚配送到內門、六龜、甲仙、杉林、美濃、旗山、桃源等地區的社區關懷據點，讓在地長輩們享用美味的龍膽石斑魚料理，除了推廣優質水產品與食魚文化，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及社會人士一同投入公益活動，關懷遠鄉地區的民眾。

海洋局說，高雄市之前推行「班班吃石斑」有議員建議，石斑魚營養豐富，除了讓學生享用，也可以擴及老人家及社福機構；海洋局利用30萬元經費，購置282公斤的龍膽石斑魚，經過去鰓、去鱗、去骨「三去」之後切丁，趁鮮急速真空冷凍包裝，分送到偏鄉54個社區關懷據點，共讓1286名長輩吃到美味的龍膽石斑。

美濃區張姓老翁（80歲）今天中午在社區關懷據點吃到龍膽石斑魚湯，他說，山區比較少有機會吃到龍膽石斑，魚湯很新鮮，肉質煮得很軟嫩，膠質也豐富，「好吃！」

海洋局長張漢雄說，石斑魚營養價值高，肉質鮮美Q彈且具有EPA、DHA、優質蛋白質及富含豐富的膠質，非常適合長輩朋友們品嚐。海洋局持續輔導漁會、養殖業者及加工廠業者，從捕撈、加工端及運送均有完整冷鏈系統，維持產地水產品冷鏈不斷鏈，確保水產品品質穩定，讓各地區都能享用到現撈的新鮮水產品。

社會局長青綜合服務中心主任于桂蘭說，社會局規劃完善的社會福利服務，目前已輔導民間團體設置524處社區照顧關懷據點，提供長輩近便性初級預防照顧服務，讓長輩走出家門能就近參加據點多元活動。

社區照顧關懷據點服務包含餐飲服務、健康促進、關懷訪視及電話問安，其中「餐飲服務」藉由據點廚房志工精湛廚藝，變化出多樣性餐點，讓長輩能享用營養與美味兼具的佳餚，擁有健康活力與幸福感。