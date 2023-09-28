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中秋假期來臨 高市警在11處景點規畫交管

聯合報／ 記者林保光／即時報導
中秋節連續假日，高雄市警方將在11處景點設交管措施。圖／高雄市交通警察大隊提供
中秋節連續假日，高雄市警方將在11處景點設交管措施。圖／高雄市交通警察大隊提供

明天起是中秋節連續假日，高雄市警局預估，連假期間每天有2個時段，國道1號中正路、建國路、九如路等交流道及風景區，將現車潮，警方規畫在11處觀光景點周遭道路及國道交流道附近，設交通疏導措施。

高雄市警交通大隊表示，中秋連假將出現返鄉及觀光車潮，警方規畫在駁二特區、壽山動物園、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、旗津、佛光山、旗山老街、美濃、崗山之眼、義大世界、大樹舊鐵橋、南橫公路梅山口至天池段等11處風景區，以及國道1號、國道3號、國道10號和台88快速道路沿線交流道，派警、義交疏導交通。

因中秋連假期間，高雄市政府也在田寮月世界、美濃水圳，分別舉辦「高雄愛月．熱氣球」、「美濃水圳漫旅藝術節活動」，警方將在每天清晨6時至8時、下午4時至5時30分，在田寮月世界周遭道路設交管；每天下午3時到晚間8時，也在美濃獅子頭圳博愛路至永安路段設交通管制措施。

警方分析，明天是中秋節，今天下午4時到晚間8時，國1、國10、台88快速道路周邊道路將出現返鄉車潮；在連假期間，每天上午10時至下午1時、下午3時至傍晚6時，這2個時段國道1號中正路、建國路、九如路交流道及風景區周遭容易塞車；10月1日收假日下午3時至晚間7時，國道1號各北上交流道、台88快速道路連接國道1號處，以及駁二特區、旗津等景點也容易塞車，請用路人儘量避開塞車時段及路段，節省交通時間。

中秋節

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