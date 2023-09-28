金門首推電動共享運具6處服務點 42輛機車即起啟用
隨著共享運具逐漸普及，金門首推「電動共享運具專用停車位」，近日已完成「金城鎮公所後方停車場、金門高中停車場、金寧鄉公所停車場、金湖鎮台銀前停車場、水頭停車場、烈嶼鄉公有加油站」共6處，各設置6個電動共享機車專用停車位，共計42輛共享機車，即日起已正式上線提供服務，歡迎民眾多加利用。
縣府觀光處長李銘培昨天也率領同仁視察相關停車位建置，並搶先試乘。李銘培表示，為持續推動綠能交通環境，標租既有公共空間，提供綠能電動共享機車，目前已啟用6處租、還點場域，目前有能海電能科技股份有限公司、新研租車有限公司的充電、換電兩家業者加入合作，以共享機車，提供便民服務。
據了解，縣府也將持續推動電動共享運具租還據點，鼓勵當地居民及遊客租賃使用，後續將視業者營運狀況，推廣引進電動自行車及電動輔助自行車等，希望逐步完善綠能交通與共享環境。
電動共享機車業者表示，民眾只要下載APP完成會員註冊，透過GPS定位即可免鑰匙租用啟動與歸還，並完成繳費動作，提醒民眾有租借需求必要，須於三天前完成註冊，避免至現場無法借乘共享運具，目前共享運具計2家業者投入經營，每輛車均有投保強制險，如遇緊急事故可撥打服務電話，即有專人服務，服務時間上午8時30分至晚上22時00分，服務電話：新研租車有限公司082-327194/0800-090-060；能海電能科技股份有限公司0800-588-808。
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