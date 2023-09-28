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左營孔子廟祭孔釋奠 疫後搶拔智慧毛過聰門領智慧糕
9月28日孔子誕辰，高雄市左營孔子廟今天上午7時舉行「高雄市紀念大成至聖先師孔子2573周年誕辰釋奠典禮」，250名師生組成儀禮隊伍，疫後許多民眾來觀禮參與「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」。高雄早上氣溫超過30度，幾名佾生的不耐久站而退下，立刻有小朋友補上，維持64名編制。
今年高雄市的釋奠典禮由左營舊城國小擔任八佾舞佾生；新莊高中擔任麾生、樂生及歌生；左營高中擔任祭典通贊、亞贊、禮生。正獻官為副市長羅達生，文化局長王文翠擔任糾儀官，分獻官為教育局局長謝文斌、運動發展局局長侯尊堯、民政局副局長蔡翹鴻、衛生局副局長王小星、水利局主任秘書張世傑、警察局左營分局局長邵明仁。
高雄市祭孔釋奠典禮中的舞蹈、禮儀、祭禮，皆依循明禮儀節進行，一直是全臺最具特色的祭孔儀節之一。丹墀上表演八佾舞的「佾生」，歷年由舊城國小學生擔任；引導獻官們就位行禮、迎神的「禮生」，由左營高中學生負責；而全程彈奏雅樂的「樂生」及「歌生」，首次由新莊高中學生擔綱。
釋奠典禮在莊嚴鐘鼓樂聲中，舉行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲褔、受胙及送神等儀節。現場同時有許多幼兒園、親子團體觀禮，透過儀典發揚尊師重道的精神。
文化局表示，左營孔子廟舊址位於高雄市蓮池潭畔舊城國小內，由鳳山縣首任知縣楊芳聲創建，現僅存高雄市市定古蹟清代鳳山縣舊城孔子廟崇聖祠及古碑林。1976年新建的高雄市左營孔子廟，坐落於蓮池潭北側，建築配置仿宋代山東曲阜孔廟格局而成。
帶著孩子來觀禮的郭先生說，疫情時祭孔曾暫停讓民眾參與，不然還要戴口罩，現在解封，又帶著小朋友來參加，親子一起來拔取象徵智慧之牛的毛筆，穿過代表聰慧之門的「聰門」，最後再領取智慧糕。小朋友覺得很有趣，拿蔥說回家要煮蛋花湯。
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