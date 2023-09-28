高雄喜迎歌詩達莎倫娜號首航 積木業者也插旗拚觀光

為喜迎國際觀光客，高雄市政府觀光局日前推出200台無人機表演，迎接義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪首航。除此之外，世界知名積木業者也插旗高雄，推出與在地結合的海港景觀地景牆，以及全台首座的迷你人偶工廠，要讓來高雄玩的粉絲發揮創意，打造獨一無二的迷你人偶。

高雄郵輪觀光產業蓬勃發展，甫剛結束「高雄—香港雙母港」定期航班的名勝世界壹號郵輪，光在今年4月到9月總計靠泊高雄港51航次，帶來約26萬人次旅客，觀光產值近8億元。 9月26日晚間高雄再度迎來總載客量3,780 人的義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪停靠嶄新高雄港旅運中心，特別高規格安排200台無人機迎接，而該輪「高雄——日本沖繩（那霸、宮古島）」首航吸引近3000人搭乘。

除此之外，今年底還將迎來日本丸號載客停泊高雄跨年，明年2024除名勝世界壹號郵輪將重返高雄外，全球第三大、亞洲最大最新的知名豪華郵輪品牌「NCL 挪威郵輪」(Norweigian Cruise Line)也選擇高雄作為母港，將往返日本沖繩那霸、石垣島。