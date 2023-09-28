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維護消費者權益 高市聯合稽查預售屋

聯合報／ 記者王昭月卜敏正／高雄報導

928房市銷售檔期，高雄市政府地政局、市府消保官、工務局及財政部高雄國稅局，至各預售屋新建案銷售現場聯合稽查，發現部分案場未懸掛許可函、未設專任經紀人等情形，令業者限期改正，另近2年查獲多起預售屋買賣契約不符、預約單約定不利買受人等違規，共裁罰204萬元。

地政局表示，截至9月底，申報預售屋銷售資訊及買賣定型化契約建案近百件，已陸續查核建案30件，本次稽查針對業者常見的違規，進行重點查核，發現部分案場未掛許可函、未擺放不動產說明書及未分設營業處所、未設專任經紀人等情形，已令其限期改正，逾期未改正將依法裁罰。

地政局指出，2021年7月預售屋管理新制實施至上月底，查獲未依規定申報備查即銷售、委託代銷契約逾期備查等計23案，其中預售屋買賣契約不符規定9案最多，其次是預約單（紅單）約定事項不利買受人情形占6件。

地政局提醒，預售屋交屋期間長，易受市場因素影響，消費者購買時應審慎評估合理市場行情、銀行貸款額度及自身財務負擔能力，切勿受廣告或現場銷售熱潮影響。

簽約前，可先於內政部不動產交易實價查詢服務網，蒐集相關資料，並請業者提供預售屋買賣契約預先審閱，並至地政局網站下載「消費者買賣房屋須知」，維護自身權益。

經紀人 消保官 下載

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