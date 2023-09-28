關懷明揚大火患者 屏縣府啟動一戶一社工關懷

明揚科技廠房大火造成9死1失聯、逾百人受傷，屏東縣府社會處動員社工到屏東醫院等６家醫院，慰問關懷住院傷者，縣府在受傷者較多的屏榮、屏基、寶建及部立屏東醫院成立聯合服務站，派社工和職災輔導員提供受傷者及家屬支持和諮詢服務。

社會處表示，9死1失聯中，有4名消防員殉職，縣長、社會處長等人已前往慰問，並協調慈濟誦經助念，提供每名罹難者家屬20萬慰問金；醫院探視建立1戶1社工關懷訪視機制，協助家屬度過難關，目前102家戶及17名警消公職人員，都已派社工關懷及中長期重建服務。

社會處表示，此次住院及出院患者關懷訪視，共計47名屏東縣民、27名高雄市民、22名外籍移工、13名警消公職人員，每名住院患者2萬慰問金，已返家者發放1萬慰問金，罹難及失蹤者每人發放20萬元慰問金。

屏東縣社會救助金專戶設「0922火災爆炸災害捐款」專案接受民眾捐款，救助金專戶統計至昨午5點，總筆數7588筆，5755萬170元。

社會處表示，屏東縣與高雄市跨轄分工，針對高雄住院治療或返家住居於高雄患者，由高市政府就近關懷協助，讓患者治療期間或出院都能獲完善照顧。另個人證件燒毀，已協調民政處協助身分證件辦理，若行動不便可由戶政人員到院辦理，不收費用。