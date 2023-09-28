高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家批粗暴

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植栽修剪作業規範，也讓觀光客看笑話，請市長陳其邁「硬起來」查辦誰指使修樹。市文化局表示，因應颱風讓傾倒樹木復植，未妥善評估便採取斷枝，對督導不周深刻檢討。

高雄駁二大義倉庫區C6到C10倉庫間，十餘棵大樹日前被斷頭修剪，遊客對於颱風過後，一片美麗綠蔭突被砍除都不解，也質疑這樣修剪對嗎？台灣森林城市協會理事長莊傑任直言，「此舉已違反高雄市植栽修剪作業規範」。

莊傑任指出，駁二是高雄觀光客第二多景點，倉庫間原有一群林蔭良好的樹群，這次斷頭修剪充分展示，高雄對於樹木不尊重與粗暴做法，若被國內外觀光客看見，恐成國際笑話，這樣對待樹木，高雄人真的毫無光榮感。

一般修剪樹木傷口建議直徑3公分以下，最大不超過5公分，但這次修剪傷口比成人大腿還粗，將導致修剪傷口潰爛，就算新生枝條未來也易斷枝掉落傷人，像之前大順、中正路口樹木，就曾因斷頭10年後，長新枝幹斷裂砸傷人，而且斷頭的樹木根系抓地力也衰退。

莊傑任強調，要防颱防止樹倒最重要的是棲地，讓根系生長空間良好或外加纜繩固定，世界各先進國家都不會因怕颱風就把樹斷頭，這嚴重違反植栽修剪作業規範，陳其邁應該嚴查，對違規者重罰，並停止對樹進行愚蠢修剪傷害。

市議員陳麗娜說，針對修剪樹木問題與過去的養工處、現在的公園處討論多年，也培訓一批合格技師，樹木修剪作業應至少有一名到場指導，市府連局處所屬樹木修剪都這麼粗暴，修樹基本功無法完全執行，難怪引起民眾與護樹團體質疑。

市文化局表示，日前因杜蘇芮及海葵接連兩次颱風強風豪雨影響，駁二大義倉庫廊道間多棵樹木斷枝、傾倒、並傷及樹根，受損嚴重。為即時恢復園區狀況，駁二以吊車進行種植作業，但未妥善評估便採斷枝方式吊運，對督導不周深刻檢討，未來將多方採納專家建言，進行復原與植物修剪作業。