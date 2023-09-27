快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

金酒公司購庇護工場300份月餅給弱勢團體 關懷加乘

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司新任董事長吳昆璋（左二）今天率領金酒員工，前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心贈送200多份的月餅禮盒，以實際行動來關心地區的弱勢與社福團體。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司新任董事長吳昆璋（左二）今天率領金酒員工，前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心贈送200多份的月餅禮盒，以實際行動來關心地區的弱勢與社福團體。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是中秋節，金酒公司秉持著在地企業的社會責任，新任董事長吳昆璋今天率領金酒員工，先後前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心、金門縣福田家園、松柏園，送出將近300份的月餅禮盒，以實際行動來關心地區的弱勢與社福團體，讓弱勢族群直呼「揪甘心」。

金酒公司董事長吳昆璋今天代表公司慰問地區社福團體與機構，首站前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心，受到金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙、委員陳媽愛等人的熱情歡迎，楊肅謙表示，感謝金酒公司長期關懷家扶中心受扶助的小朋友，相信大家收到這份中秋節的禮物，應該都會很開心。

金酒公司表示，今年贈送的月餅禮盒，是購自社會福利基金會附設妙妙屋庇護工場所製作，藉此讓中秋佳節增添溫馨，讓慰問關懷加乘溫暖。

吳昆璋說，金酒公司是在地縣營單位，「取之於民、用之於民」，因此幫助地區弱勢家庭，協助金門鄉親都是應該要做的事，透過今天的慰問行動，希望讓地區的弱勢家庭，都可以感受到節慶的喜悅與歡樂。

金酒公司新任董事長吳昆璋（右二）今天到金門家扶中心贈送應景月餅禮盒給受扶助家庭，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表致贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司新任董事長吳昆璋（右二）今天到金門家扶中心贈送應景月餅禮盒給受扶助家庭，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表致贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司新任董事長吳昆璋（左）今天到金門家扶中心行善，贈送200多份的月餅禮盒給受扶助家庭。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司新任董事長吳昆璋（左）今天到金門家扶中心行善，贈送200多份的月餅禮盒給受扶助家庭。記者蔡家蓁／攝影

金門 中秋節 家扶中心

延伸閱讀

中秋節一定要烤肉？阿嬤回憶兒時中秋不是烤肉節，但會跟家人一起做4件事

監察院報告指轉銜成效差 勞動部：試辦庇護員工職能提升計畫

中秋月餅有「炸彈」！醫曝3成分：吃多身體會發炎

柚子是隱藏熱量魔王！營養師推薦「這款月餅」熱量比較低

相關新聞

這是啥？他喊「地上撿到3顆小紅豆」狂吸上千人熱議 網傻眼揭真相

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一張照，加註「在地上撿到3顆小紅豆」，短短5小時竟引發逾千名網友討論，有網友解答是...

一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕...

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段...

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出...

消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納...

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦