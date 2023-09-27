金酒公司購庇護工場300份月餅給弱勢團體 關懷加乘
再過兩天就是中秋節，金酒公司秉持著在地企業的社會責任，新任董事長吳昆璋今天率領金酒員工，先後前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心、金門縣福田家園、松柏園，送出將近300份的月餅禮盒，以實際行動來關心地區的弱勢與社福團體，讓弱勢族群直呼「揪甘心」。
金酒公司董事長吳昆璋今天代表公司慰問地區社福團體與機構，首站前往財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心，受到金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙、委員陳媽愛等人的熱情歡迎，楊肅謙表示，感謝金酒公司長期關懷家扶中心受扶助的小朋友，相信大家收到這份中秋節的禮物，應該都會很開心。
金酒公司表示，今年贈送的月餅禮盒，是購自社會福利基金會附設妙妙屋庇護工場所製作，藉此讓中秋佳節增添溫馨，讓慰問關懷加乘溫暖。
吳昆璋說，金酒公司是在地縣營單位，「取之於民、用之於民」，因此幫助地區弱勢家庭，協助金門鄉親都是應該要做的事，透過今天的慰問行動，希望讓地區的弱勢家庭，都可以感受到節慶的喜悅與歡樂。
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