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金門救國團旗下慈善組織「真善美聯誼會」 今辦公益活動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，長輩開心做粿。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，長輩開心做粿。記者蔡家蓁／攝影

金門縣救國團旗下女性慈善組織「真善美聯誼會」，今天由會長洪慧玉、副會長李月黎帶領美麗的天使團隊赴大同之家辦理「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，這群美麗的姐姐妹妹本來要來教老人家做紅龜粿，沒想到每個老人家都是高手，不到20分鐘就全做好了，老人家也開心的直說自己做的，最健康、好吃。

中秋節將屆，真善美聯誼會一行將近20多人，今天下午由救國團總幹事陳林淳、洪慧玉等人帶領「真善美聯誼會」慈善天使們前往大同之家做公益，在大同之家主任盧根陣歡迎下，「真善美聯誼會」女性委員包含蘇莉云、許雪芳、劉湘金、許寶貝、謝珮琳、許淑貞、李文、潘蕙等人與安老組長者一起開心做紅龜粿。

「這樣包，花生粉比較不會掉出來...」真善美的委員手把手的教導老人家，讓不少老人家都說很好玩；但也有人說，以前在家時，每年都要做好幾回紅龜粿，自己是「做粿高手」，只見各桌做紅龜粿的動作都超快的，不到20分鐘上百個紅龜粿都做好了。

老人家看到各式各樣的紅龜粿，有風獅爺、玫瑰等樣式，都說很好看，待辛苦的成品一出爐，大家都超開心的，一個個紅龜粿香氣四溢，讓人忍不住食指大動，有老人家當場就吃了兩個，還說好吃，剩下來要留著明天吃。

大同之家主任盧根陣表示，長者都很期待今天救國團真善美的蒞臨，尤其看到這群由洪慧玉會長帶領的資深、美麗的天使「真善美聯誼會」團隊，讓人耳目一新。她說「真善美聯誼會」的成員都是來自金門各行各業的女性菁英，他們由內而外，照顧好家庭延伸到社會，感謝他們多次到大同之家來服務，讓老人家都很歡喜。

洪慧玉表示，金門的拜拜多，很多阿嬤年輕時都常要做紅龜粿，這次的活動，就是希望幫助老人家重溫以前的回憶，希望各位長輩都身體健康。

金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，大同之家主任盧根陣（左）頒發感謝狀，由會長洪慧玉（中）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，大同之家主任盧根陣（左）頒發感謝狀，由會長洪慧玉（中）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，志工幫忙整理成品，準備上蒸籠。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，志工幫忙整理成品，準備上蒸籠。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，美麗天使團隊手捧著紅龜粿成品，超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」今天到大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動，美麗天使團隊手捧著紅龜粿成品，超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」，今天由會長洪慧玉、副會長李月黎帶領美麗的天使團隊赴大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣救國團「真善美聯誼會」，今天由會長洪慧玉、副會長李月黎帶領美麗的天使團隊赴大同之家舉辦「中秋節做紅龜粿守護記憶」公益活動。記者蔡家蓁／攝影

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