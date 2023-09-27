這是啥？他喊「地上撿到3顆小紅豆」狂吸上千人熱議 網傻眼揭真相

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一張照，加註「在地上撿到3顆小紅豆」，短短5小時竟引發逾千名網友討論，有網友解答是「嘎抓冷（台語．蟑螂蛋），有人說「請配溫開水服用」、「捏下去會嘎蹦脆」、「爆漿紅豆、加點紅糖煮開來。」

PO文者的照片中可看到3顆新鮮、泛棗紅色的蟑螂蛋，被置放在一張衛生紙上，接著說，「在地上撿到3顆小紅豆」，有1800多位網友按讚，另有近千則留言討論。

有網友說，「恭喜你、那三顆就是嘎抓冷」、「別想了，吃光光」、「滿滿的膠原蛋白質」、「這是吃硬的」、「這蟑螂吃了什麼？蛋蛋辣摸大啊」、「留著養殖，養久一點就可煮一鍋紅豆湯了」、「捏下去會嘎蹦脆」、「多子多孫多強強」、「看到圖片突然害喜。」

還有網友說，「這是小強種紅豆，很稀有的」、「還沒好好的感受，嘎抓冷的溫柔」、「收集一個月可以做銅鑼燒」、「壓破它會很療癒」，「請三餐飯後配溫水服用一顆」，甚至有網友說，「我小時候還真的吃過…，味道很像電池液…。」