迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段拓寬為40公尺，雙向8車道（3快1慢車道），雙側並配置人行道，預計明年底完工通車，可望改善翠華路經常塞車情況，與提供楠梓產業園區更順暢的聯外道路。

高雄市長陳其邁今出席拓寬工程開工典禮時表示，翠華路為左楠地區南北向重要通行道路，近年來人口成長，及配合未來楠梓產業園區台積電進駐與串聯南台灣半導體材料S廊帶等重大市政建設計劃，拓寬是為避免將來左營翠華路段上下班汽、機車爭道，解決民眾交通需求。

高市工務局指，翠華路往南可經大中路快速道路串連國道10號與高鐵新左營站，往北通往楠梓區及橋頭區，為北高雄南北向交通的主要道路。配合未來北城計畫、橋頭科區及南部半導體材料S廊帶等北高雄建設計畫，將帶來更多人口進駐，原翠華路道路太窄，常塞車造成交通瓶頸，因此決定拓寬。

工務局指，翠華路拓寬工程全段北起世運大道，南至明潭路，全長1.35公里，位於半屏山園區西側；為連接楠梓區、左營區、鼓山區重要幹道，工程沿線配置人行道、自行車道、植栽帶等，在規劃設計時導入周邊景觀空間及設施，並與當地人文及自然環境融合理念做景觀設計。

拓寬工程預計下月開工，於113年底全線通車，預期可便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，同時帶動楠梓、左營等地區產業及觀光發展。