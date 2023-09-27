TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出揭幕。高雄流行音樂中心今天公布加碼特企演出，將由進駐店家海邊的卡夫卡及爵式，在前夜祭當晚規畫兩場演出，隔日高流也安排兩場免費音浪DJ秀，三天活動將有多達60場次的多元風格音樂演出。

文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會在高雄舉辦，其中高流場域為展示科技、影視與音樂等主題的重要舞台，歡迎所有民眾在活動期間參觀，獲取世界級的頂尖文化科技體驗。

高雄市長陳其邁指出，高雄與中央合力推動5G科技與文創產業落地應用與發展，這次大會特別在高流珊瑚礁群設置虛擬影棚應用及台灣AI研究成果展示，讓觀眾深度體驗科技互動的創新發展。

文化局長王文翠強調，今年打狗祭納入文化科技年會活動，將有國內外多組樂團接連演出，可望再創音樂祭觀賞熱潮，強化高流扶植音樂產業發展定位。高流執行長丁度嵐說，打狗祭先前公布演出團隊達56組，規模創歷屆新高，其中新增的7日前夜祭由聲子蟲及惘聞WANGWEN兩組超強卡司領銜，成功帶動購票買氣，門票提前完售，已緊急加開限量門票。

為讓購票歌迷有更完整且多元的音樂體驗，今年打狗祭與進駐音浪塔的「海邊的卡夫卡」、「爵式」兩店家合作，在前夜祭當晚加碼安排民謠、爵士類型的兩場特別企畫演出，只要憑打狗手環就可免費入場。音浪塔也將在8日晚間9點起有兩場免費DJ秀。

海邊的卡夫卡10月7日晚間6點規畫「你太白了，去曬黑」樂團在前夜祭前演出。爵式則是在7日晚間10時30分推出靈魂爵士三重奏演出，六零年代流行的靈魂爵士，以電吉他、電風琴、鼓經典組合，為打狗祭暖身。

高流表示，今年打狗祭規畫五座特色舞台，其中珊瑚舞台開放免費觀賞，有12場次精彩演出。此外除海邊的卡夫卡、爵式的兩場加碼特企，10月8日晚間9點開始有DJ林貓王及DJ Swallow妖嬌的音浪DJ之夜免費演出，歡迎民眾把握機會到場觀賞，享受全方位的多元類型音樂體驗。

2023打狗祭優惠預售門票網址，已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1200元、雙日票2千元，雙人雙日票4千元，前夜祭單人票800元，愛心單人單日票 600元、雙日票1千元，皆為限量販售。