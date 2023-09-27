快訊

「進口蛋還是進口袋？」侯辦公布影片 批政府黑幕重重

選情民調、影音、評析一把抓！聯合新聞網「2024總統立委大選」專題網站上線

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「你太白了，去曬黑」受邀參與打狗祭前夜祭特企演出。圖／高雄市文化局提供
「你太白了，去曬黑」受邀參與打狗祭前夜祭特企演出。圖／高雄市文化局提供

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出揭幕。高雄流行音樂中心今天公布加碼特企演出，將由進駐店家海邊的卡夫卡及爵式，在前夜祭當晚規畫兩場演出，隔日高流也安排兩場免費音浪DJ秀，三天活動將有多達60場次的多元風格音樂演出。

文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會在高雄舉辦，其中高流場域為展示科技、影視與音樂等主題的重要舞台，歡迎所有民眾在活動期間參觀，獲取世界級的頂尖文化科技體驗。

高雄市長陳其邁指出，高雄與中央合力推動5G科技與文創產業落地應用與發展，這次大會特別在高流珊瑚礁群設置虛擬影棚應用及台灣AI研究成果展示，讓觀眾深度體驗科技互動的創新發展。

文化局長王文翠強調，今年打狗祭納入文化科技年會活動，將有國內外多組樂團接連演出，可望再創音樂祭觀賞熱潮，強化高流扶植音樂產業發展定位。高流執行長丁度嵐說，打狗祭先前公布演出團隊達56組，規模創歷屆新高，其中新增的7日前夜祭由聲子蟲及惘聞WANGWEN兩組超強卡司領銜，成功帶動購票買氣，門票提前完售，已緊急加開限量門票。

為讓購票歌迷有更完整且多元的音樂體驗，今年打狗祭與進駐音浪塔的「海邊的卡夫卡」、「爵式」兩店家合作，在前夜祭當晚加碼安排民謠、爵士類型的兩場特別企畫演出，只要憑打狗手環就可免費入場。音浪塔也將在8日晚間9點起有兩場免費DJ秀。

海邊的卡夫卡10月7日晚間6點規畫「你太白了，去曬黑」樂團在前夜祭前演出。爵式則是在7日晚間10時30分推出靈魂爵士三重奏演出，六零年代流行的靈魂爵士，以電吉他、電風琴、鼓經典組合，為打狗祭暖身。

高流表示，今年打狗祭規畫五座特色舞台，其中珊瑚舞台開放免費觀賞，有12場次精彩演出。此外除海邊的卡夫卡、爵式的兩場加碼特企，10月8日晚間9點開始有DJ林貓王及DJ Swallow妖嬌的音浪DJ之夜免費演出，歡迎民眾把握機會到場觀賞，享受全方位的多元類型音樂體驗。

2023打狗祭優惠預售門票網址，已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1200元、雙日票2千元，雙人雙日票4千元，前夜祭單人票800元，愛心單人單日票 600元、雙日票1千元，皆為限量販售。

高流音浪塔進駐店家「爵式」，針對打狗祭前夜祭規畫靈魂爵士夜特企演出。圖／高雄市文化局提供
高流音浪塔進駐店家「爵式」，針對打狗祭前夜祭規畫靈魂爵士夜特企演出。圖／高雄市文化局提供

文化部 高雄流行音樂中心 史哲 樂團

延伸閱讀

高雄200台無人機表演 迎歌詩達莎倫娜號郵輪首航

造價1357億元！高雄新增國道7號、預計2030年完工通車

聯合國大會總辯論落幕 11友邦聲援台灣與上屆相同

柯文哲再闖北流踩行政中立紅線 時力嗆陷公務員於不義

相關新聞

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段...

一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕...

消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納...

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出...

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植...

高雄200台無人機表演 迎歌詩達莎倫娜號郵輪首航

高雄港旅運中心昨晚迎來總載客量3780人的義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪停靠，高雄市觀光局推出200台無人機表演迎賓。「高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦