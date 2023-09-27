快訊

「進口蛋還是進口袋？」侯辦公布影片 批政府黑幕重重

選情民調、影音、評析一把抓！聯合新聞網「2024總統立委大選」專題網站上線

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正／高雄即時報導
高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影
高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植栽修剪作業規範，也讓觀光客看笑話，請市長陳其邁「硬起來」查辦誰指使修樹。市文化局表示，因應颱風讓傾倒樹木復植，未妥善評估便採取斷枝，對督導不周深刻檢討。

高雄駁二大義倉庫區C6到C10倉庫間，十餘棵大樹日前被斷頭修剪，遊客對於颱風過後，一片美麗綠蔭突被砍除都不解，也質疑這樣修剪對嗎？台灣森林城市協會理事長莊傑任直言，「此舉已違反高雄市植栽修剪作業規範」。

莊傑任指出，駁二是高雄觀光客第二多景點，倉庫間原有一群林蔭良好的樹群，這次斷頭修剪充分展示，高雄對於樹木不尊重與粗暴做法，若被國內外觀光客看見，恐成國際笑話，這樣對待樹木，高雄人真的毫無光榮感。

一般修剪樹木傷口建議直徑3公分以下，最大不超過5公分，但這次修剪傷口比成人大腿還粗，將導致修剪傷口潰爛，就算新生枝條未來也易斷枝掉落傷人，像之前大順、中正路口樹木，就曾因斷頭10年後，長新枝幹斷裂砸傷人，而且斷頭的樹木根系抓地力也衰退。

莊傑任強調，要防颱防止樹倒最重要的是棲地，讓根系生長空間良好，或外加纜繩固定，世界各先進國家都不會因為怕颱風就把樹斷頭，這已嚴重違反植栽修剪作業規範，陳其邁應該嚴查，依照違規者重罰，並停止對樹進行愚蠢的修剪傷害。

市文化局表示，日前因杜蘇芮及海葵接連兩次颱風強風豪雨影響，駁二大義倉庫廊道間多棵樹木斷枝、傾倒、並傷及樹根，受損嚴重。為即時恢復園區狀況，駁二以吊車進行種植作業，但未妥善評估便採斷枝方式吊運，對督導不周深刻檢討，未來將多方採納專家建言，進行復原與植物修剪作業。

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影
高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影
高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影
高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，專家憂心樹木被斷頭後根系抓地力衰退、新枝條更易斷枝。記者卜敏正／攝影

駁二 文化局 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高雄市敬師禮券600元 擴大發放至市私國立學校教職員工

「最會選舉2人」回歸幕僚 郭正亮揪關鍵：賴清德新潮流金孫

駁二共創2號基地開箱 提供共享工作空間、共視攝影棚

高市前議長曾麗燕涉詐助理費判12年 陳其邁這麼說

相關新聞

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段...

一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕...

消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納...

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出...

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植...

高雄200台無人機表演 迎歌詩達莎倫娜號郵輪首航

高雄港旅運中心昨晚迎來總載客量3780人的義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪停靠，高雄市觀光局推出200台無人機表演迎賓。「高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦