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消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

中央社／ 高雄27日電
行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納入113年度預算，讓高市消防員都能領到。圖為高雄市長陳其邁。 報系資料照／記者王昭月攝影
行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納入113年度預算，讓高市消防員都能領到。圖為高雄市長陳其邁。 報系資料照／記者王昭月攝影

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納入113年度預算，讓高市消防員都能領到。

行政院7月10日函頒修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，修正後調增15%消防人員危險職務加給數額，並自民國112年7月1日生效；針對加給數額調整後增加經費，其中7月到12月差額預算將由行政院統籌發放，明年度起各縣市則須自行編列預算支付。

高雄市政府消防局發布新聞稿指出，市府雖在第一時間報請內政部轉行政院請撥特別統籌分配稅款挹注，但因中央核撥補助款仍需作業時間，為確保消防同仁福祉及權益，市長陳其邁指示由市府經費先行支應，今年8月已補發7月、8月加給及加成差額，並自9月起按新規定數額發放；明年度也已循市府預算程序編入年度預算。

陳其邁表示，消防人員養成不易，且工作屬高度專業性及危險性，均以生命全力守護城市安全，因此市府一定會照顧好每個消防人員，無論在人力、預算、勤務、廳舍及裝備上，都會鼎力支持，作消防弟兄姐妹們最堅強後盾。

消防局長王志平表示，高雄市災害潛勢複雜，公共安全仰賴消防人員全心守護，感謝市府及市議會預算支持，能更有效保障消防人員權益。

行政院 陳其邁 高雄市 消防員

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