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駁二共創2號基地 創意場域開放租借

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市長陳其邁（右三）為「駁二共創2號基地」開箱，透過融合現代設計美學裝修改造，打造成為充滿設計感工作空間。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右三）為「駁二共創2號基地」開箱，透過融合現代設計美學裝修改造，打造成為充滿設計感工作空間。記者徐如宜／攝影

駁二共創2號基地」試營運中，高雄市長陳其邁昨進入共視攝影棚拍攝「中秋賀卡」形象照，稱讚基地保留過去第一銀行高雄倉庫原始結構，透過融合現代設計美學裝修改造，成為充滿設計感的工作空間，若受歡迎、更多人有需求，將整理更多倉庫提供服務。

「駁二共創2號基地」位於鹽埕區必信街及瀨南街口，全面開放營運，1樓設有共享工作空間、共視攝影棚、講座空間、會議室等，提供多元方案供民眾租借使用；2樓則打造成設計辦公室，陳其邁為拍攝「中秋賀卡」形象照，也入場梳妝、拍攝多款形象照。

陳其邁表示，高雄2017年成立第一個共創基地，2021年將第一銀行高雄倉庫納入駁二版圖，就希望能成立第二個共創基地，經設計師、進駐單位共同發想，配合文創、新創產業趨勢，設有攝影棚、直播室、各種共創會議室等，適合文創、新創業者選擇。

陳其邁推薦，共創2號基地不只有辦公室規畫，周遭就是駁二，所以可與周邊各藝文空間、活動互相搭配，試營運時就很熱絡，若營運不錯，更多人有此需求，將整理其他倉庫滿足各產業進駐。

市議員邱俊憲表示，駁二共創2號基地保留過去第一銀行高雄倉庫，將舊倉庫賦予新生命，配合亞灣2.0新文創模式，未來可為城市與相關產業提供更多可能。

駁二 設計師 陳其邁

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駁二共創2號基地開箱 提供共享工作空間、共視攝影棚

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