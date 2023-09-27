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萬里桐設巡守隊 墾丁生態遊多一處

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
恆春萬里桐近年受遊憩及採捕壓力造成海域生物資源衰退，墾管處畫設保護區後本月成立巡守隊，成為墾丁第12個生態旅遊社區。記者潘欣中／攝影
恆春萬里桐近年受遊憩及採捕壓力造成海域生物資源衰退，墾管處畫設保護區後本月成立巡守隊，成為墾丁第12個生態旅遊社區。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園處16年前在社頂部落推動小眾市場生態旅遊，培訓在地居民巡護環境生態、為遊客導覽解說，成為小而美的亮點遊程；位於西海岸的恆春萬里桐，近年飽受生物資源衰退壓力，墾管處畫設保護區後本月底成立巡守隊，將成為墾丁第12個生態旅遊社區。

恆春萬里桐位於墾丁國家公園西海岸，過去海岸線生態環境豐富，近年因人為遊憩及採捕壓力，造成當地海域生物資源急遽降低，學者也提醒人為遊憩壓力和社區民生汙水排放入海，潮間帶和珊瑚生態嚴重衰退，墾管處日前將萬里桐部分海域，變更為最高保護等級的生態保護區，但管制鬆散、效果不佳。

墾處管說，前年啟動在地對話，透過蛙趣自然生態顧問公司輔導，與山海社區發展協會共同努力，凝聚共識並提升社區保育意識、解說能力及監測調查能力，已培訓認證12名導覽解說員，成立巡守隊。

將以社區巡守方式守護海洋，並累積保護區生態資料，推動具地方特色生態旅遊亮點遊程，與縣府共同向中央爭取經費設汙水處理場。

保護區 巡守 生態旅遊

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