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烏坵補選鄉長 蔡金照就職
烏坵鄉現由金門縣代管，距離金門72浬，面積1.2平方公里，戶籍673人，常住僅20多人。第11屆鄉長補選在本月16日投票，蔡金照以61票獲勝，昨辦宣誓就職儀式，蔡金照表示將率公所團隊為烏坵鄉建設打拚。
前鄉長蔡燕明在選前擔心票數達不到最低當選門檻，找來花蓮飯店司機陳宗龍跨海虛偽陪選，遭金門地院判蔡燕明違反公職人員選舉罷免法，處3年2個月徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權4年，後來蔡請辭，縣府6月28日核派金門縣觀光協會前總幹事徐鴻義代理鄉長。
烏坵鄉長補選在16日投票，公民數566人，投票僅71人，投票率12.19%，64歲無黨籍蔡金照獲61票，擊敗對手陳志璿當選鄉長。蔡金照曾任4屆鄉民代表，是前鄉長蔡燕明的胞兄。
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