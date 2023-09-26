副縣長贈金門打火兄弟加菜金 李文良允消防預算優先

中秋節將屆，為感謝消防及義消人員不畏艱難執行各項救災救護工作，金門縣副縣長李文良今天代表縣長陳福海前往消防局，頒發中秋節加菜金，他也強調，雖然縣庫吃緊，但縣府團隊會將消防同仁執勤時所需的裝備列入優先考量，希望同仁在執行各項救災救護勤務時，都能安心安全。

李文良表示，金門縣消防組織逐年成長茁壯，感佩義消團隊長年來默默的付出，政府力量有限，民力卻無窮，對職消和協勤民力犧牲奉獻、團結，為維護地方公安和消防的努力，值得肯定和感謝。尤其日前於屏東發生工廠火災引發爆炸，導致四名消防人員殉職的悲劇，更是引起社會大眾對消防同仁執勤時安全的注意與重視，而在鄉親遇到危難時，不管何時、何地都可看到義消志工的身影，為政府在消防施政工作上無怨無悔協助推動。

李文良也強調，雖然縣庫吃緊，但縣府團隊會將消防同仁執勤時所需的裝備列入優先考量，因為只有在安全得到保障之後，消防同仁在執行各項救災救護勤務時，才能進而保障民眾的安全，另外也期許同仁們執勤時一定要有維護自身安全的意識。