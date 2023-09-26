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副縣長贈金門打火兄弟加菜金 李文良允消防預算優先

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中秋節將屆，為感謝消防及義消人員不畏艱難執行各項救災救護工作，金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給義消伙伴。記者蔡家蓁／攝影
中秋節將屆，為感謝消防及義消人員不畏艱難執行各項救災救護工作，金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給義消伙伴。記者蔡家蓁／攝影

中秋節將屆，為感謝消防及義消人員不畏艱難執行各項救災救護工作，金門縣副縣長李文良今天代表縣長陳福海前往消防局，頒發中秋節加菜金，他也強調，雖然縣庫吃緊，但縣府團隊會將消防同仁執勤時所需的裝備列入優先考量，希望同仁在執行各項救災救護勤務時，都能安心安全。

李文良表示，金門縣消防組織逐年成長茁壯，感佩義消團隊長年來默默的付出，政府力量有限，民力卻無窮，對職消和協勤民力犧牲奉獻、團結，為維護地方公安和消防的努力，值得肯定和感謝。尤其日前於屏東發生工廠火災引發爆炸，導致四名消防人員殉職的悲劇，更是引起社會大眾對消防同仁執勤時安全的注意與重視，而在鄉親遇到危難時，不管何時、何地都可看到義消志工的身影，為政府在消防施政工作上無怨無悔協助推動。

李文良也強調，雖然縣庫吃緊，但縣府團隊會將消防同仁執勤時所需的裝備列入優先考量，因為只有在安全得到保障之後，消防同仁在執行各項救災救護勤務時，才能進而保障民眾的安全，另外也期許同仁們執勤時一定要有維護自身安全的意識。

金門縣府也表示，119消防弟兄24小時不間斷服務，更是鄉親安居樂業最有力的防線。對於消防及義消團隊，平時堅守崗位、使命必達，營造「安全幸福的島嶼」予以肯定，此次獲贈加菜金的消防局協勤民力志工共計339人。為感謝打火兄弟、協勤民力志工平日無私投入各項救災、防災宣導、緊急救護等工作，為了社會安寧以及守護金門鄉親生命財產安全備極辛勞，時值中秋佳節，特致贈加菜金感謝消防夥伴平時的付出。

金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給協勤民力志工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給協勤民力志工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給協勤民力志工，並與相關人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良（中）今天前往消防局，頒發中秋節加菜金給協勤民力志工，並與相關人員合影。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 金門 消防員

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