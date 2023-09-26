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中秋連假遊高雄各大景點看這 西子灣禁遊覽車、旗津禁機車進入

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市中秋連假期間西子灣地區將進行交通管制。圖／高市交通局提供
高雄市中秋連假期間西子灣地區將進行交通管制。圖／高市交通局提供

中秋連假將於本周五起一連4天，高雄市政府今天指出，9月29日至10月1日連假期間，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河、崗山之眼等觀光景點，將依交通狀況實施交管，欲知即時交管措施，可上高雄市即時交通資訊網查詢。

高市交通局表示，9月29日至10月1日，旗津地區將依車潮狀況實施4階段管制；往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，每日上午11點到晚間9點管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。另西子灣（哈瑪星）地區除公車與有通行證的大客車外，全日禁止遊覽車進入，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

壽山動物園在中秋連假期間，將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往，交通資訊請至壽山動物園臉書或網站（https://zoo.kcg.gov.tw/zh-tw/news/1）查詢。

另連假期間高雄市有「2023高雄愛・月熱氣球」等活動，相關資訊可至市府LINE、臉書、高雄旅遊網(https://khh.travel/zh-tw/event/calendar/2023)，全市即時交管路況可上高雄市即時交通資訊網(https://traffic.tbkc.gov.tw)查詢。

高雄市中秋連假期間，壽山動物園周遭將進行交通管制。圖／高市交通局提供
高雄市中秋連假期間，壽山動物園周遭將進行交通管制。圖／高市交通局提供
高雄市中秋連假期間旗津地區將禁止遊客機車騎進去。圖／本報系資料照片
高雄市中秋連假期間旗津地區將禁止遊客機車騎進去。圖／本報系資料照片
高雄市中秋連假期間旗山等景點將進行交通管制。圖／高市交通局提供
高雄市中秋連假期間旗山等景點將進行交通管制。圖／高市交通局提供

高雄市中秋連假期間旗津地區將禁止遊客機車騎進去。圖／本報系資料照片
高雄市中秋連假期間旗津地區將禁止遊客機車騎進去。圖／本報系資料照片

高雄市 連假 壽山動物園

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