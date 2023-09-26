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澎湖望安牙醫站開幕 離島鄉民治牙痛不必再搭船

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕。圖／澎湖縣政府提供
澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕。圖／澎湖縣政府提供

俗語說「牙痛不是病，痛了要人命」，對於沒牙醫診所的離島澎湖縣望安鄉，今天起，鄉民終於可以不必搭船求醫了。

「澎湖縣望安鄉牙科醫療站」，今天上午成立，澎湖縣長陳光復與健保署長石崇良，今天為牙科醫療站開幕揭牌，提供牙科醫療服務。

陳光復感謝高雄市和澎湖縣牙醫師公會，透過牙醫師團隊合作方式，促成牙醫師至望安，提供牙科醫療服務，他盼離島醫療量能提升，保障離島居民牙醫就醫權。

陳光復表示，民國101年藉由「牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」，高雄市與澎湖縣牙醫師公會聯手，將牙醫醫療資源送進澎湖七美鄉，讓離島鄉親免受舟車勞頓所苦，七美才有牙醫。

陳光復說，過去望安牙科駐診是不定期的，現在透過高雄市、澎湖縣2縣市牙醫師公會再次合作，以團隊合作長期駐診方式營運，維持每周至少3天有牙醫師駐診。他表示，澎湖縣政府在預算上也支持，挹注資源齊全醫療站設備，讓鄉親在完善醫療環境照護下免再受牙痛之苦。

健保署長石崇良表示，透過遠距醫療專業設備的設置，使用高解析的鏡頭以及網路連線，讓專科醫師順利看見求醫者的問題，可有效彌補偏鄉離島專科醫師不足的問題。

澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕。圖／澎湖縣政府提供
澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕。圖／澎湖縣政府提供
澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕，縣長陳光復（左）與健保署長石崇良主持開幕儀式。圖／澎湖縣政府提供
澎湖望安鄉牙醫醫療站今天開幕，縣長陳光復（左）與健保署長石崇良主持開幕儀式。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 牙醫 醫師

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