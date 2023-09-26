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駁二共創2號基地開箱 提供共享工作空間、共視攝影棚

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「駁二共創2號基地」提供自由工作者、創意人工作場域。記者徐如宜／攝影
「駁二共創2號基地」提供自由工作者、創意人工作場域。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天為「駁二共創2號基地」開箱，基地保留過去第一銀行高雄倉庫的原始結構，透過融合現代設計美學的裝修改造，打造成為充滿設計感的工作空間，除了提供10至50坪的空間讓較具規模的設計產業進駐，也提供自由工作者、創意人工作場域。他並在共視攝影棚拍攝「中秋賀卡」形象照。

「駁二共創2號基地」位於鹽埕區必信街及瀨南街口，全面開放營運，一樓設有共享工作空間、共視攝影棚、講座空間、會議室等，提供多元方案供民眾租借使用；二樓則打造成設計進駐辦公室，並規畫共生花園、洽談室、直播室、食堂等空間，滿足更多設計團隊工作上的需求，為高雄匯聚設計能量。

陳其邁表示，高雄2017年成立第一個共創基地，2021年將第一銀行高雄倉庫納入駁二版圖，就希望能夠成立第二個共創基地，經過許多設計師、實際進駐單位共同發想，也配合現在的文創、新創產業的趨勢，裡面設有攝影棚、直播室、各種共創會議室等，隔間也非常彈性，非常適合文創、新創業者選擇。

陳其邁推薦，共創2號基地不只有辦公室規畫非常棒，周遭就是駁二，所以本身也跟周邊各種藝文空間與活動互相搭配，試營運時就很熱絡。2號基地假如營運不錯，更多人有此需求，市府也正在整理其他一些倉庫，來滿足5G AIoT各種產業進駐，包括文創、新創等等。

為了拍攝「中秋賀卡」形象照，SACO高雄駁二髮廊設計師JOVI幫陳其邁梳化，多點影像負責人李西恩扮攝多款形象照，立委趙天麟、文化局長王文翠、市議員邱俊憲、簡煥宗也一起入鏡，然後陳變身自由工作者體驗創作，繪製「中秋賀卡」。神諭咖啡店長Kellan，OSKAY STORE設計選品負責人蔡昀修、趙玗，以及嚴禁煙火畫廊負責人王賢吉，分享創業經驗。

現場已有不少自由工作者進駐，共享工作空間試營運期間的收費，流動日租座位原價一天399元，試營運價199元；流動月租座位原價每月4千元，試營運價3600元；固定月租座位原價每月5千元，試營運價4600元。

高雄市議員邱俊憲表示，駁二共創2號基地最難能可貴的是保留過去第一銀行高雄倉庫，過程非常辛苦，將舊倉庫賦予新生命，配合亞灣2.0與5G AIoT新的文創模式，未來這個空間一定可以為城市與相關產業提供更多可能性。

高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁變身自由工作者體驗創作，繪製「中秋賀卡」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁變身自由工作者體驗創作，繪製「中秋賀卡」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）為「駁二共創2號基地」開箱，透過融合現代設計美學的裝修改造，打造成為充滿設計感的工作空間。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）為「駁二共創2號基地」開箱，透過融合現代設計美學的裝修改造，打造成為充滿設計感的工作空間。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到駁二共創2號基地的共視攝影棚開箱，拍攝中秋賀卡形象照。記者徐如宜／攝影

設計師 駁二 高雄市

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