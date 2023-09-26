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烏坵鄉長補選 蔡金照今就職盼開創新局

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
烏坵鄉長補選，新任鄉長蔡金照（右）今宣誓就職。圖/縣府提供
烏坵鄉長補選，新任鄉長蔡金照（右）今宣誓就職。圖/縣府提供

金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選於9月16日舉行投票，蔡金照以61票獲勝當選鄉長，今天辦宣誓就職儀式，蔡金照表示未來將率公所團隊共同打拚、服務基層，共同為烏坵鄉建設打拚。

這項宣誓就職儀式今天上在烏坵鄉公所隆重舉行，就職典禮由縣府秘書許一傑主持，烏坵鄉鄉長蔡金照順利完成宣誓就職。

為了主持這場典禮，許一傑還特別搭乘空中勤務總隊直升機前往，路途顛簸，許一傑代表縣長陳福海恭喜蔡金照正式就任烏坵鄉鄉長，同時感謝代理鄉長徐鴻義在2個多月代理期間，協助烏坵處理鄉務，圓滿達成任務，並期許新任鄉長蔡金照繼續率領烏坵團隊為烏坵發展努力，提升烏坵島生活條件。

蔡金照感謝鄉親的支持，讓他有機會為鄉親服務，希望在鄉公所團隊、代表會、村長的協助下，團結合作，共同推動鄉政，為烏坵鄉鄉親謀福利，並致力改善烏坵居民生活環境，再次感謝鄉親給予他服務烏坵的機會。

據了解，現年64歲的蔡金照，曾任4屆鄉民代表，曾出任過烏坵鄉代會主席、副主席，此次首次轉換跑道參選鄉長，就以壓倒性的61票，大勝對手陳志璿的6票。

此外，蔡金照也是因「虛偽陪選」遭判刑請辭的前鄉長蔡燕明的胞兄，對於他的就任，鄉民有期許有「唱衰」，反應兩極，希望他能有一番表現。

鄉長 團隊 陳福海

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