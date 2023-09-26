墾丁社區生態旅遊創造多贏 萬里桐巡守隊成軍加入大家庭

墾丁國家公園是國內旅遊勝地，面臨住民生計和生態拉扯的紛擾，墾管處16年前在社頂部落推動小眾市場的生態旅遊，透過培訓在地居民巡護環境生態、為遊客導覽解說，成為小而美的亮點遊程；位於西海岸的恆春萬里桐，近年受遊憩及採捕壓力造成海域生物資源衰退，墾管處劃設保護區後本月底再成立巡守隊，將成為墾丁第12個生態旅遊社區。

恆春萬里桐位於墾丁國家公園西海岸，過去海岸線生態環境豐富，但近年來因人為遊憩及採捕壓力，造成當地海域生物資源急遽降低，學者也提醒因人為遊憩壓力和社區民生汙水排放入海，潮間帶和珊瑚生態呈現嚴重衰退狀態，墾管處在第4次通盤檢討將萬里桐部分海域變更為最高保護等級的海域生態保護區，但因管制鬆散，效果不佳。

當地居民說，萬里桐地處恆春半島西半島偏遠地區，長期對保育管制鬆散，且當地居民少，未設汙水處理場，大量民生汙水持續排入海中，加上近年遊客從熱門的南灣、小灣海域移到西半島的白砂、萬里桐，任意在潮間帶採捕、踩踏，對當地的海洋生態造成傷害，早年墾丁悠活度假村放任房客採捕、踩踏，改為海域生態保護區後已有改善。

墾處管說，前年啟動與在地對話後，在蛙趣自然生態顧問公司莊孟憲團隊輔導下，與山海社區發展協會共同努力，凝聚共識並提升社區夥伴保育意識、解說能力及監測調查能力，已培訓認證12名導覽解說員，本月成立巡守隊；未來以社區參與巡守方式達到守護海洋及累積保護區生態資料目標，進而推動具地方特色的生態旅遊亮點遊程，也和縣府共同向中央爭取經費設置汙水處理場。