六龜蔬果集散場興建工程 遭爆疑偷工減料 工地主任喊冤

高雄六龜農會正興建大型蔬果集散場，網友近日指工程疑有偷工減料，本報直擊工地現場，工地主任張添毓說明，爆料者所指「切除鋼筋」是建築工法「植筋」，並非偷工減料，研判指控者與下游包商有糾紛；六龜農會強調，持續要求施工品質，絕不輕忽。

台北大直民宅因隔鄰工地施工不當倒塌後，全民繃緊神經，對於工地安全與施工品質都特別重視。

網友近日在臉書貼文、影片指，六龜農會正在興建的大型蔬果集散場工地疑有偷工減料，影片中工人在尚未灌漿的鋼筋處切除鋼筋，另支撐柱體中有生鏽彎曲的鋼筋與螺帽。

張添毓表示，切除鋼筋是建築工法中相當常見的「植筋」，因為原本鋼筋在灌漿前被發現位置有所偏差，所以會先切除該處鋼筋，並重新植入鋼筋加固，其實並不影響整體施工品質。

至於鋼筋裡生鏽螺帽，搭建鋼骨時固定螺桿位置，與增加摩擦用的螺母，灌漿時也在裡面。

張添毓無奈表示，對方應該對建築工法不了解，爆料目的他也不清楚，更不認識對方，聽說與工地某下包廠商認識，研判有利益糾紛、狹怨報復。

六龜農會總幹事林芷蕾昨聽聞爆料，趕緊到工地了解狀況，並表示農會每個月都會召開工程會議，現場也派人查看，還特地另找監工單位負責監察，將持續以嚴謹態度要求施工品質，確保工程順利完工。