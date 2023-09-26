聽新聞
test
0:00 / 0:00

六龜蔬果集散場興建工程 遭爆疑偷工減料 工地主任喊冤

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

高雄六龜農會正興建大型蔬果集散場，網友近日指工程疑有偷工減料，本報直擊工地現場，工地主任張添毓說明，爆料者所指「切除鋼筋」是建築工法「植筋」，並非偷工減料，研判指控者與下游包商有糾紛；六龜農會強調，持續要求施工品質，絕不輕忽。

台北大直民宅因隔鄰工地施工不當倒塌後，全民繃緊神經，對於工地安全與施工品質都特別重視。

網友近日在臉書貼文、影片指，六龜農會正在興建的大型蔬果集散場工地疑有偷工減料，影片中工人在尚未灌漿的鋼筋處切除鋼筋，另支撐柱體中有生鏽彎曲的鋼筋與螺帽。

張添毓表示，切除鋼筋是建築工法中相當常見的「植筋」，因為原本鋼筋在灌漿前被發現位置有所偏差，所以會先切除該處鋼筋，並重新植入鋼筋加固，其實並不影響整體施工品質。

至於鋼筋裡生鏽螺帽，搭建鋼骨時固定螺桿位置，與增加摩擦用的螺母，灌漿時也在裡面。

張添毓無奈表示，對方應該對建築工法不了解，爆料目的他也不清楚，更不認識對方，聽說與工地某下包廠商認識，研判有利益糾紛、狹怨報復。

六龜農會總幹事林芷蕾昨聽聞爆料，趕緊到工地了解狀況，並表示農會每個月都會召開工程會議，現場也派人查看，還特地另找監工單位負責監察，將持續以嚴謹態度要求施工品質，確保工程順利完工。

農會 六龜

延伸閱讀

高雄男輕軌工地應徵臨時工遭拒 怒持刀劃傷包商反被K

高雄輕軌工地傳傷人 男子應徵臨時工遭拒持刀劃傷包商

宜蘭公共工程優質獎名單揭曉 個人貢獻獎由黃竣瑋拿下

高雄六龜蔬果集散場爆偷工減料 工地主任喊冤：這叫植筋

相關新聞

高雄舊大樓外牆冷氣掛磚 崩落連2起

高雄鼓山區前峰西社區，日前先後發生2起大樓外牆窗型冷氣水泥掛磚，疑因鋼筋鏽蝕、整塊磚脫落掉落地面，成為高空不定時炸彈，管...

六龜蔬果集散場興建工程 遭爆疑偷工減料 工地主任喊冤

高雄六龜農會正興建大型蔬果集散場，網友近日指工程疑有偷工減料，本報直擊工地現場，工地主任張添毓說明，爆料者所指「切除鋼筋...

高雄新增高速公路 國道7號 預定115年動工

國道7號高速公路新建工程計畫廉政平台昨啟動，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓...

高雄新冠XBB.1.5疫苗明開打 這族群可領500元禮券+10劑快篩

高雄市明起開放65歲以上老人接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，符合資格的長者，只要於高雄市合約院所接種，將發放5...

《與你的血緣》一書溫暖問世 鼓勵造血幹細胞建檔

國內血癌患者移植骨髓的成功配對率平均僅十萬分之一，但人造血幹細胞建檔數遠不及等待移植的患者需求，箇中辛酸難以言喻，作家吳...

1357億元建國7 高雄將增新高速公路於2030年通車

造價1357.9億元的國道7號中央已核定與建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦