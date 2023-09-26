高雄舊大樓外牆冷氣掛磚 崩落連2起

高雄鼓山區前峰西社區，日前先後發生2起大樓外牆窗型冷氣水泥掛磚，疑因鋼筋鏽蝕、整塊磚脫落掉落地面，成為高空不定時炸彈，管委會拉封鎖線、禁止出入，並規畫全棟補強，也認為此非個案，呼籲各大樓及相關單位重視；工務局表示，一般公寓大樓少見冷氣台崩落，依建築法，建物所有權人需負維管責任，已發文各大樓管委會提醒住戶加強注意外牆狀況。

前峰西社區大樓共有21棟大樓，每棟大樓有11或12層、屋齡逾40年，其中1棟大樓，今年先後2次發生大樓外牆窗型冷氣水泥掛磚突崩落，長寬約60乘40公分，重達數公斤水泥磚突然崩落1樓，碎裂成無數石塊，巨大聲響不僅嚇壞住戶，居民更憂心「巨石」再次崩落。

高雄市鼓山區前峰西社區大樓，先後發生2起大樓外牆窗型冷氣水泥掛磚脫落、掉落地面，成為高空不定時炸彈。記者卜敏正／攝影

前峰西社區管理委員會主委周逸芬表示，水泥掛磚掉落處剛好是社區後門，考量後果嚴重性，除立即在掉落處下方通道拉封鎖線、限制出入，也找人規畫補強，已找廠商製作補強支架，預定支撐在冷氣水泥掛磚下方。

周逸芬說，老舊大樓下磁磚雨，依公寓大廈管理條例由管委會負責修繕，窗型冷氣水泥掛磚脫落雖屬各住戶持分，但砸到誰、誰都不願意，管委會才決定主動處理，研判當年興建國宅大樓工法較簡易，歷經30、40年風吹日曬雨淋，外掛磚內鋼筋鏽蝕導致「巨石」崩落。

「這應非個案！」周逸芬直言，外牆磁磚掉落危險，巨石掉落更嚴重，建議各老舊社區大樓請土木技師健檢，公部門也應及早因應。

高雄市工務局表示，依據公寓大廈管理條例，日常專有部分外牆由住戶維護修繕，共用部分由管委會負責，已通知管委會依規定在未修護改善完成前，先作好周邊安全防護措施。

工務局表示，若因外牆冷氣水泥掛磚掉落導致他人損傷，建築物所有權人應負相關責任。

工務局指出，今年7月已發文各大樓管委會，提醒住戶注意冷氣裝設時及現況設備附掛於外牆情形、加強檢查，另工務局已訂定巡查計畫，若發現可能危險，即通知住戶改善。