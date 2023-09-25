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高雄新冠XBB.1.5疫苗明開打 這族群可領500元禮券+10劑快篩

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市明起開放老人接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，並可領500元禮券與10劑快篩試劑。圖／本報系資料照片
高雄市明起開放老人接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，並可領500元禮券與10劑快篩試劑。圖／本報系資料照片

高雄市明起開放65歲以上老人接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，符合資格的長者，只要於高雄市合約院所接種，將發放500元禮券，加上10劑家用快篩試劑，數量有限發完為止。

另10月2日起高雄市開放接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，以上三種疫苗可同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，民眾可透過高市政府衛生局官網（https://gov.tw/dXQ）查詢疫苗接種資訊，選擇合約院所電洽預約，或上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」（https://vaccine.kcg.gov.tw）預約。

流感疫苗第一階段自10月2日起，開放九大族群接種，包括65歲以上長者、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜及動物防疫相關人員、長照機構之受照顧者及工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及6 個月內嬰兒之父母、滿 6 個月以上至國小入學前幼兒、國中小、高中(職)、五專一至三年級學生。

流感疫苗第二階段，自11月1日起開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種。

流感疫苗 高雄市 衛生局

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