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《與你的血緣》一書溫暖問世 鼓勵造血幹細胞建檔

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
虐心作家吳曉樂（中）攜手漫畫家星期一（左）回收日，完成《Have I Found You？與你的血緣》一書，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影
虐心作家吳曉樂（中）攜手漫畫家星期一（左）回收日，完成《Have I Found You？與你的血緣》一書，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影

國內血癌患者移植骨髓的成功配對率平均僅十萬分之一，但人造血幹細胞建檔數遠不及等待移植的患者需求，箇中辛酸難以言喻，作家吳曉樂與漫畫家星期一回收日參與「造血幹細胞資料庫創作計畫」， 將血癌病患的心路歷程創作成《Have I Found You？與你的血緣》一書，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。

全台首部以造血幹細胞為主題的漫畫《Have I Found You？與你的血緣》問世，這本漫畫源自台南藝大副教授羅禾淋主持的「造血幹細胞資料庫創作計畫」，參與計畫的高雄西北扶輪社前社長、同時也高雄榮總醫師林昶仲說，國內唯一骨髓幹細胞資料庫—「慈濟骨髓幹細胞中心」，過去每年平均有1.8萬人建檔，2015年網路出現不實資訊後，建檔人數跌到9千人以下，因此轉而啟動漫畫創作計畫，提供血癌患者另種支持。

這本漫畫由三度獲金漫獎肯定的吳曉樂，與漫畫家星期一回收日合作，創作前兩人實際走訪花蓮慈濟醫院，向血液專科醫師、護理師與志工等相關工作人員了解捐贈骨髓等相關經驗。吳曉樂也說，自己曾被稱為「虐心作家」，但很多故事根本不敢寫進書主，她希望這部作品能傳達人與人之間，還可能創造新的血緣關係。

吳曉樂取材過程接觸到一些血癌孩童，讀到很多父母崩潰的歷程。後來漫畫書出版，有病友看過後寫信告訴她，看到故事主角有好結局，感覺很安慰。而星期一回收日則在漫畫後記中，記錄自己建檔的過程，也在漫畫裡加些兔子護理師的角色，「希望有些可愛的片段，帶來溫暖」。

由於在台灣血癌患者骨髓移植的成功配對率僅10萬分之一，但現在人造血幹細胞建檔數卻遠不及患者的需求，吳曉樂與星期一回收日兩人表示，完成這部作品後，她決定加入造血幹細胞建檔行列。

《Have I Found You？與你的血緣》一書發布會，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影
《Have I Found You？與你的血緣》一書發布會，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影
透過《Have I Found You？與你的血緣》漫畫書，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影
透過《Have I Found You？與你的血緣》漫畫書，期待更多人理解造血幹細胞建檔的重要。記者王昭月／攝影

幹細胞 患者 血癌

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