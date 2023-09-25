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陳其邁報告113年預算 指歲入歲出舉借額創歷年新低

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁今午赴議會說明113年度總預算編列情形，指今年度歲入歲出短差創縣市合併以來新低。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午赴議會說明113年度總預算編列情形，指今年度歲入歲出短差創縣市合併以來新低。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今午率市政團隊議會說明113年度預算編列情形，他表示，今年今年歲出約1696億，歲入1639億，短差56.9億，將舉借因應， 但是縣市合併以來舉借數最少的一次！此外他上任以來，累計還債106億，今年因應淨零減碳趨勢，也特別編列275億「淨零預算」，逐步落實減碳目標。

陳其邁今午說明，市府持續嚴守財政紀律，開源節流，以民間資源挹注公共建設方式推動市政建設。除歲出歲入短差額，創歷年最少紀錄，上任後也累計還債106億，他希望今年預算的執行能更謹慎，並透過整體的公共預算的執行，樽節開支，明年決算努力達到零舉借目標。

他指出，今年特別的是通過淨零條例，因此共編275億「淨零預算」用以推動減碳及環境教育等相關工作，希望各大施政計畫，都能逐步落實碳目標。

主計處長李瓊慧進一步說明預算編列重點指出，113年度歲出總額1696.62億元，較今年度增加88.11億元，再創新高；但淨舉借預算56.9億元，則較上年度減少1.02億元，創縣市合併後新低。

在綠色低碳大眾運輸部分，113年捷運、鐵路地下化等軌道建設共編列171.93億元、通勤月票編列13.59億元；捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列8.53億元、社會住宅及運動中心分別編列17.13億元、7.71億元預算，楠梓文小2校舍新建編列約1.2億元。

此外高市廣設特色公園，113年共增編1.91億元公園維護經費；也編1.5億打造亞灣新風貌編列綠帶及遊艇碼頭整建元；整體治水工程經費則增加5.64億元。

陳其邁並表示，為具體照顧市民，包含生育津貼、敬老禮金、準公托補助等社福經費共成長11.66億元，復康巴士也增列0.47億元提升服務量能，也增加環保清潔、公園管理、消防、資訊及動保等人力，減輕第一線工作人員的負擔。

由於近日發生明揚大火事件，造成4名消防人員殉職，各界同悲，與會議員黃文益、黃捷、邱俊憲及湯詠諭等均關切高市消防預算是否充足。

陳其邁 減碳 縣市合併

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